Австрия исключила возможность отправки своих военных инструкторов на Украину

Министр иностранных дел страны Александер Шалленберг отметил, что в ЕС по этому вопросу также нет консенсуса

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Австрия не будет посылать на Украину военных инструкторов в рамках возможной миссии Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вена идею сформировать группу стран в ЕС для совместной отправки военных инструкторов на Украину, министр отметил, что пока по этому вопросу в объединении нет консенсуса и он "скептически настроен" в этом отношении.

"Что произойдет, если французские или нидерландские солдаты погибнут при российских атаках на Украине? Будет ли тогда задействована статья 5 [Североатлантического договора] о военной помощи? Как Запад на это отреагирует? Что касается Австрии, я в любом случае исключаю, что мы отправим на Украину солдат, полицейских или гражданских служащих во время наступательной войны", - заявил Шалленберг в интервью изданию Die Welt.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что руководство Евросоюза предложило направить на Украину военных инструкторов для подготовки солдат украинской армии. Газета Le Monde также информировала, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.