Россияне помогли отразить атаку дронов, отправляя фото в приложение "Радар.НФ"

Приложение для экстренного реагирования на замеченные БПЛА скачали уже более 530 тыс. пользователей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жители регионов России отправили 24 сигнала через приложение "Радар.НФ", которые помогли отразить ночную атаку дронов. Народный фронт впервые опубликовал фотографии, поступающие от пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА, скачали уже более 530 тыс. пользователей. С момента запуска получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему более сотни беспилотников были ликвидированы.

"Народный фронт впервые представил фотографии, поступающие от пользователей приложения "Радар.НФ", именно эти сигналы помогли компетентным органам ликвидировать БПЛА противника, - сказали в пресс-службе. - В недавнем обновлении, представленном в июне, в приложении появился раздел с информацией о различных видах БПЛА и том, как их различать. В подробной инструкции представлены силуэты основных дронов, используемых противником, подробные описания типов БПЛА. Все это позволяет пользователю передать спецслужбам максимально полную информацию, необходимую для эффективной работы".

В пресс-службе уточнили, что ночью 22 июля мобильное приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку вражеских беспилотников. Всего силами ПВО России за прошедшую ночь были сбиты 75 украинских БПЛА над несколькими регионами РФ.

"Через приложение в компетентные органы поступило 24 сигнала, которые помогли специальным службам точно определить направление движения дронов противника и оперативно их ликвидировать. Благодаря неравнодушным пользователям, которые отправили сигналы, удалось спасти жизни и вовремя отразить атаку. В сообщениях пользователи также определяли тип беспилотника, что помогло спецслужбам быстро устранить угрозу", - рассказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.