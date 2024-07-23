Войти
ТАСС

Россияне помогли отразить атаку дронов, отправляя фото в приложение "Радар.НФ"

235
0
0
Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ".
Источник изображения: ren.tv

Приложение для экстренного реагирования на замеченные БПЛА скачали уже более 530 тыс. пользователей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жители регионов России отправили 24 сигнала через приложение "Радар.НФ", которые помогли отразить ночную атаку дронов. Народный фронт впервые опубликовал фотографии, поступающие от пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные БПЛА, скачали уже более 530 тыс. пользователей. С момента запуска получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему более сотни беспилотников были ликвидированы.

"Народный фронт впервые представил фотографии, поступающие от пользователей приложения "Радар.НФ", именно эти сигналы помогли компетентным органам ликвидировать БПЛА противника, - сказали в пресс-службе. - В недавнем обновлении, представленном в июне, в приложении появился раздел с информацией о различных видах БПЛА и том, как их различать. В подробной инструкции представлены силуэты основных дронов, используемых противником, подробные описания типов БПЛА. Все это позволяет пользователю передать спецслужбам максимально полную информацию, необходимую для эффективной работы".

В пресс-службе уточнили, что ночью 22 июля мобильное приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать массовую атаку вражеских беспилотников. Всего силами ПВО России за прошедшую ночь были сбиты 75 украинских БПЛА над несколькими регионами РФ.

"Через приложение в компетентные органы поступило 24 сигнала, которые помогли специальным службам точно определить направление движения дронов противника и оперативно их ликвидировать. Благодаря неравнодушным пользователям, которые отправили сигналы, удалось спасти жизни и вовремя отразить атаку. В сообщениях пользователи также определяли тип беспилотника, что помогло спецслужбам быстро устранить угрозу", - рассказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
06.11.2006
На авиасалоне в Китае МНПК "Авионика" впервые представляет за рубежом новые системы управления для истребителей Су-35 и МиГ-29К/КУБ
02.11.2006
Россия поставит малоразмерные двигатели для индийских БЛА "Лакшья"
01.11.2006
Компания Сухой начинает "осторожно продвигать" Су-35 на китайский рынок
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны