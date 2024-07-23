Ростех передал МО РФ партии "кочующих" минометов "Сани", буксируемых 2Б11 и легких 2Б24

/Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что все эти артиллерийские орудия доказали свою надежность и эффективность в боевых условиях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" передала Минобороны России очередные партии модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех передал Минобороны РФ очередные партии модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24. Корпорация наращивает производство данных образцов в соответствии с требованиями государственного заказчика", - говорится в сообщении.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, все поставленные артиллерийские орудия доказали свою надежность и эффективность в боевых условиях.

О минометах

Комплекс "Сани" включает способную проехать 1 тыс. км транспортную машину повышенной проходимости на базе "Урала" с 120-мм минометом 2Б11, который выгружается с помощью электролебедки. Как отмечают в госкорпорации, за счет мобильности "Сани" могут использоваться в качестве "кочующих" минометов с постоянной сменой позиций, что позволяет вводить неприятеля в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил.

В свою очередь минометы 2Б11 обладают высокой скорострельностью и дальностью прицельной стрельбы более 7 км. "Благодаря доработанной плите орудие может вести круговой обстрел. Боекомплект миномета рассчитан на более чем полсотни выстрелов. Он позволяет поражать навесным огнем позиции противника, командные наблюдательные пункты, технику и живую силу", - сказали в Ростехе.

Миномет 2Б24 калибром 82 мм имеет малый вес и предназначен для пехотных подразделений, в том числе горно-пехотных. В Ростехе добавили, что он прост в обращении и является эффективным средством поражения живой силы, укрытий и легкобронированной техники.