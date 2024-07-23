Войти
Lenta.ru

В России заявили о замалчивании Boeing проблем со Starliner

253
0
0
Пилотируемый корабль Starliner
Пилотируемый корабль Starliner.
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Эйсмонт: компания Boeing может замалчивать проблемы с кораблем Starliner

Компания Boeing может скрывать реальные проблемы с кораблем Starliner, пристыкованным к Международной космической станции (МКС). Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

Эксперт обратил внимание на то, что первая пилотируемая миссия Starliner к МКС должна была продлиться около двух недель, однако НАСА и Boeing неоднократно откладывали возвращение корабля на Землю. По его мнению, происходящее напоминает ситуацию вокруг самолетов 737 MAX, в производстве которых выявлены нарушения. Эйсмонт допускает, что Boeing замалчивает проблемы со Starliner из-за угрозы репутационных потерь.

«Во всяком случае, время, когда можно ожидать, что как-то там удастся разобраться, оно явно прошло… Здесь риски настолько велики, что вряд ли те, кто принимает решение, допустят [возвращение американских астронавтов на Землю на корабле Starliner]», — сказал эксперт.

В июне руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов американского космического агентства Стив Стич заявил, что НАСА и компания Boeing вновь приняли решение отложить возвращение на Землю космического корабля Starliner.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
ИКИ РАН
Проекты
МКС
Похожие новости
05.12.2014
Космос для своих
03.11.2011
"Боинг" запускает "космическое такси"
24.10.2011
НАСА продолжит эксплуатацию "Союзов"
13.07.2011
Космические «бомбилы» сменят шаттлы
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны