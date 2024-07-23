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Военное обозрение

Президент Турции сообщил, что страны ЕС заказывают у Анкары беспилотники

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд стран Евросоюза размещает в республике заказы на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает издание Artigercek, цитируя слова турецкого лидера, заказы из стран Евросоюза продолжают идти беспрерывно. Однако, при этом Эрдоган не указал конкретные европейские страны закупающие турецкие беспилотники.

Ранее Эрдоган заявлял о стремлении Анкары стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, этот вопрос уже обсуждался с российским, китайским и казахским лидерами на полях недавнего саммита объединения. Вероятнее всего, это свидетельствует о том, что турецкое руководство отказалось от продолжавшихся с 1999 года попыток вступить в Евросоюз.

При этом глава американского Госдепа Энтони Блинкен отказался обвинять венгерского премьера Виктора Орбана и Эрдогана в предательстве интересов НАТО. Госсекретарь США отметил, что при встречах Орбан и Эрдоган якобы передают президенту России Владимиру Путину угрозу "вечного остракизма", а председателя КНР Си Цзиньпина предупреждают о западных санкциях.

Однако, как можно убедиться, Эрдоган и Орбан, в отличие от некоторых европейских лидеров, считают интересы своих стран более приоритетными, чем интересы США, при этом продолжая так называемую пресловутую "многовекторную политику", активно торгуя как с Западом, так и с Россией и Китаем.

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