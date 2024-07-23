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Военное обозрение

«Будет противостоять израильским F-35»: Китай предлагает Египту истребители J-31

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Источник изображения: topwar.ru

J-31

ВВС Египта рассматривают возможность приобретения китайских истребителей J-10C и J-31 для модернизации своего парка и замены американских боевых самолетов.

J-10C предлагает расширенные возможности при более низкой стоимости, в то время как J-31 будет противостоять израильским F-35

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, командующий ВВС Египта генерал-лейтенант Махмуд Гавад провел встречу со своим китайским коллегой генералом Чан Динцю в Пекине, в ходе которой обсуждалась возможная сделка. Каир уже имеет опыт эксплуатации китайской техники: на вооружении авиации состоят, в частности, бомбардировщики H-6 и истребители J-6.

Chengdu J-10 – это одномоторный многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработка которого началась в 1986 году. Как отмечается в издании, J-10 создавался как средство противодействия российским МиГ-29 и Су-27. Первый полет состоялся в 1998 году.

J-10C является модернизированным вариантом, оснащенным российским турбовентиляторным двигателем АЛ-31ФН, современной авионикой, передовыми системами РЭБ и РЛС с АФАР. Он выступает в роли многофункциональной платформы благодаря навесным модулям наведения, бомбам с лазерным наведением и УРВВ. J-10C официально поступил на вооружение ВВС Китая в декабре 2017 года и, согласно последним данным, эксплуатируется КНР и Пакистаном.

Источник изображения: topwar.ru

J-10C

Египет выразил заинтересованность в приобретении дюжины единиц, при этом более низкая стоимость по сравнению с западными и российскими истребителями является важным преимуществом J-10C

- говорится в издании.

Shenyang J-31, также известный как FC-31, представляет собой двухмоторный малозаметный истребитель, который позиционируется как машина 5-го поколения. J-31 совершил свой первый полет в 2012 году. Он предназначен для выполнения различных задач, включая поддержку с воздуха, поражение наземных целей и операции по перехвату.

Самолет оснащен современной авионикой, радаром с АФАР, ИК-системой поиска целей и электронно-оптической системой наведения, двигателями РД-33, обеспечивающими скорость 1,8 Маха и дальность полета 4000 км.

Потенциальный экспорт в Египет может стать первой продажей J-31 на мировом рынке, если Пакистан не закажет их первым

- отмечается в издании.

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Страны
Египет
Китай
Пакистан
США
Продукция
J-10
J-31
Xian H-6
АЛ-31Ф
АЛ-31ФH
РД-33
Су-27
Проекты
АФАР
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