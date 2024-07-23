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ЦАМТО

Болгария поставила ББМ T-Kat ВС Ирака

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ББМ T-Kat
ББМ T-Kat.
Источник изображения: tatradefenceindustrial.com

ЦАМТО, 22 июля. Согласно недавно опубликованному отчету Болгарии в Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций (UNROCA), в 2023 году в Ирак были поставлены 108 бронемашин T-Kat.

В том же отчете власти Болгарии указали, что импортировали бронемашины из Чехии без вооружения, а затем экспортировали в Ирак 100 ББМ, вооруженных 12,7 мм пулеметами, и еще 8 невооруженных. Чехия подтвердила продажу в своем отчете в рамках Договора о торговле оружием.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, бронемашины T-Kat рекламируются чешской компанией Tatra Defense Industrial. В рекламных материалах изображена машина, внешне сходная с SandCat, произведенной израильской компанией Plasan.

В августе 2023 года Министерство обороны Ирака объявило, что начальник генерального штаба генерал Абдул Амир Яралла был проинформирован о возможностях ББМ T-Kat чешского производства. Тем не менее, информация о том, что бронемашина была заказана, не сообщалось. Компания выпустила видеоролик, демонстрирующий бронемашину под маркой T-Kat, больше похожую на упрощенную версию EX11, которую Plasan предлагает в виде машинокомплекта, который заказчики могут собрать на шасси Ford F-550 на своей территории.

Техника была замечена в Багдаде 6 января, когда 24 бронемашины, вооруженные 12,7-мм пулеметами приняли участие в параде, посвященном 103-й годовщине создания Вооруженных сил Ирака. Их приняло на вооружение командование ССО.

По информации Tatra Defense Industrial, бронемашина максимальной боевой массой 8845 кг оснащена дизельным двигателем Ford 6.7L V8 OHV, шестискоростной трансмиссией TorqShift, может развивать максимальную скорость 120 км/ч. ББМ может транспортировать полезную нагрузку весом от 1300 до 2000 кг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Ирак
Чехия
Продукция
F-5
Компании
Tatra
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