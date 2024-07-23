Песков: разговоры Зеленского о переговорах лучше войны до последнего украинца

Следует дождаться конкретики, считает пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики, если она последует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца".

"Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского о возможности переговоров], о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем", - отметил Песков. Он считает, что "здесь нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут".

Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. "На "втором саммите мира", если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин - какая разница", - сказал он. 15 июля Зеленский также говорил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Российские власти много раз заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта.