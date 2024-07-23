Войти
ТАСС

Песков: разговоры Зеленского о переговорах лучше войны до последнего украинца

241
0
0
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Следует дождаться конкретики, считает пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики, если она последует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца".

"Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского о возможности переговоров], о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем", - отметил Песков. Он считает, что "здесь нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут".

Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. "На "втором саммите мира", если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин - какая разница", - сказал он. 15 июля Зеленский также говорил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Российские власти много раз заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.11.2006
"БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ" ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ. РОССИЯ - ВОЗМОЖНЫЙ ПАРТНЕР КИТАЯ ПО АМБИЦИОЗНОМУ АВИАПРОЕКТУ
14.11.2006
Мусоропереработка с летным уклоном
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
25.10.2006
Россия и Украина планируют сотрудничать в проекте возобновления серийного производства самолета Ан-124
03.10.2006
Путин Завоеватель
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день