Войти
ТАСС

Кремль уверен, что США продолжат поддерживать Украину вопреки идеям урегулирования

234
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Это все более "нагрузит" Европу, считает пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Кремль ожидает, что США продолжат поддерживать Украину, но все более "нагружая" Европу. Это не повлияет на результат СВО, но ведет к затягиванию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно. Но, [будут оказывать помощь Украине], пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сохранит ли уходящая администрация Белого дома в предстоящие месяцы поддержку Киева.

Как подчеркнул Песков, эти действия Вашингтона не способствуют урегулированию конфликта вокруг Украины, "а, наоборот, ведут к затягиванию". "Это не может каким-то образом повлиять на исход [СВО]", - отметил представитель Кремля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день