Кремль уверен, что США продолжат поддерживать Украину вопреки идеям урегулирования

Это все более "нагрузит" Европу, считает пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Кремль ожидает, что США продолжат поддерживать Украину, но все более "нагружая" Европу. Это не повлияет на результат СВО, но ведет к затягиванию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно. Но, [будут оказывать помощь Украине], пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сохранит ли уходящая администрация Белого дома в предстоящие месяцы поддержку Киева.

Как подчеркнул Песков, эти действия Вашингтона не способствуют урегулированию конфликта вокруг Украины, "а, наоборот, ведут к затягиванию". "Это не может каким-то образом повлиять на исход [СВО]", - отметил представитель Кремля.