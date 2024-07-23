SR Space первым из частных космических компаний РФ вышел на pre-IPO

Гендиректор холдинга Олег Мансуров не исключил, что уже в начале 2025 года на новой платформе Мосбиржи откроются вторичные торги акциями компании

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский аэрокосмический холдинг SR Space стал первой частной космической компанией в России, вышедшей на рынок капитала. Сделка с Московской биржей стала дебютом новой ОТС-платформы, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"22 июля SR Space - частный аэрокосмический холдинг - объявил об открытии книги заявок по привлечению акционерного капитала в рамках pre-IPO для квалифицированных инвесторов <…> Компания проводит свое первое размещение на ОТС-платформе Московской биржи", - говорится в сообщении.

Как отметил основатель и гендиректор SR Space Олег Мансуров, выход на pre-IPO стал для холдинга первым шагом на рынке капитала. "Наша среднесрочная цель за три-четыре года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в шесть раз", - рассказал он. Мансуров не исключил, что уже в начале 2025 года на новой платформе Мосбиржи откроются вторичные торги акциями компании.

По словам главы SR Space, выход на рынок капитала обусловлен желанием создать задел для более устойчивого и справедливого будущего. "SR Space занимается вопросами климата и экологии, ликвидации цифрового неравенства, мониторингом стихийных бедствий, социальных изменений и многим другим. Инвестируя в нас, человек вносит вклад в достижение целей устойчивого развития с помощью космических технологий", - сказал Мансуров.

Как отмечается в инвестиционных материалах компании, привлекаемые в рамках pre-IPO средства позволят привлечь больший заемный капитал с низкой ставкой, благодаря чему SR Space сможет наладить производственные мощности, создать наземную инфраструктуру, завершить разработки и испытания продуктов и мотивировать специалистов - как внутри компании, так и извне. В планы входит "начать построение спутниковых группировок на базе стандарта Cubesat для климатического мониторинга парниковых газов в атмосфере Земли, для получения оптических снимков и обеспечения качественной спутниковой связи и доступа в Интернет, запустить орбитальную ракету сверхлегкого класса, доработать собственный искусственный интеллект для работы с космическими данными", - отметили в пресс-службе.

Об ОТС-платформе Мосбиржи

Московская биржа разработала pre-IPO платформу для привлечения компаниями средств на внебиржевом рынке. Ранее сообщалось, что первые размещения на платформе могут состояться в конце 2023 - начале 2024 года и будут доступны в приложении брокеров, через которых будут заключаться сделки. То есть компании, собирающиеся на pre-IPO, должны будут найти брокера, готового предложить их акции инвесторам. Московская биржа в свою очередь будет обеспечивать аналитическое покрытие.

Pre-IPO - внебиржевое размещение акций, предшествующая полноценному выходу компании на рынок капитала.