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ТАСС

Эксперт: у Украины нет необходимых резервов для проведения наступления

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: LIBKOS/AP

Обеспечение обороны и "удержание линии фронта <…> зависит от эффективности европейской и американской помощи", отметил военный эксперт Сергей Згурец

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Украина не обладает достаточным количеством резервов для проведения наступательных действий в этом году. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Сергей Згурец.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg сообщал, что возможность нового наступления украинской армии зависит от вооружения комплектуемых в тылу бригад. По его словам, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировано 14 новых бригад, но укомплектовать до конца их невозможно из-за отсутствия оружия.

"Достаточного количества резервов мы не имеем на текущем этапе, даже учитывая 14 бригад, нуждающихся в западной помощи для полного укомплектования. То есть этот год не связан с масштабными наступательными действиями ВСУ", - приводятся его слова на сайте телеканала "Эспрессо TV". Эксперт также добавил, что обеспечение обороны и "удержание линии фронта <…> зависит от эффективности европейской и американской помощи".

Нехватку личного состава для пополнения уже существующих соединений в конце июня признавала депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. По ее словам, командование украинской армии направляет на передовую необученных людей, комплектация же личным составом бригад не превышает 50%.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки написала, что Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций, однако ВСУ удалось набрать личного состава для восполнения потерь и некоторых резервов. Предыдущая попытка "контрнаступления" была предпринята ВСУ прошлым летом. Многие аналитики тогда отмечали, что Киев активно анонсировал его и стремился продемонстрировать западным партнерам некие результаты из опасения потерять их поддержку. Однако, как сообщали в Минобороны РФ, это "контрнаступление" обернулось для украинских войск значительными потерями. После в Киеве заявили о необходимости оборудования оборонительных рубежей и приступили к строительству трех линий фортификаций. 

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