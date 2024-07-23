Польша стала третьей по величине армией НАТО

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Польские войска стали третьей по численности армией НАТО. Об этом заявил глава бюро нацбезопасности Яцек Сивера.

На сайте альянса опубликован отчет Defence Expenditure, в котором указаны, в частности, расходы на оборону и численность вооруженных сил отдельных государств-членов НАТО. Данные охватывали период с 2014 года по 12 июня 2024 года.

Польша имеет третью по величине армию в НАТО. Польша стала первой армией в Европе, это факт. И это также фактор [сдерживания], который отбрасывает призрак войны

- отметил Сивера.

В настоящее время численность польских войск, по данным НАТО, оценивается в 216 тыс. военнослужащих. Это третья по величине армия в НАТО после США, вооруженные силы которых в настоящее время насчитывают 1,3 млн солдат, и Турции, где служит 481 тыс. чел.

Сравнимыми с польскими силами обладают Франция с 205,7 тыс. солдат, Германия с 185,6 тыс., Италия с 171,4 тыс. и Британия с 138,1 тыс. В числе государств, войска которых насчитывают более 100 тыс. чел., оказались также Испания (117,4 тыс.) и Греция (110,8 тыс.).

В общей сложности армии 32 союзников по НАТО располагают 3418 тыс. солдат; без США это 2118 тыс.

В докладе НАТО также рассматривается вопрос о расходах отдельных стран на оборону. В целом в этом году они увеличатся на 17,9% – это самый большой рост с 2014 года. Союзники тратят на военные цели в общей сложности почти $1,5 трлн.

Хотя Польша занимает первое место по проценту ВВП, потраченному на оборону, она значительно уступает в абсолютных величинах таким странам, как Германия ($97 млрд), Британия ($82 млрд) и Франция ($64 млрд), не говоря уже о США ($967 млрд), и располагается на одном уровне с Италией ($34,5 млрд).

При этом, по данным альянса, Варшава тратит наибольшую долю расходов (51,1%) на закупку оборудования. НАТО рекомендует членам тратить на эти цели не менее 20%. В текущем году этому критерию не будут соответствовать только Канада и Бельгия.