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Известия.ru

За неделю система РЭБ «Купол» предотвратила 186 атак ВСУ на объекты в ДНР

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

За прошедшую неделю системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» были предотвращены 186 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июля сообщили в УФСБ по республике.

Так, РЭБ противодействовала атакам ВСУ на объекты социального обеспечения и энергетической инфраструктуры над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой. При этом на опоре ЛЭП вблизи населенного пункта Моспино был обезврежен взрывоопасный предмет, а в Макеевке взрывотехники обезвредили украинский дрон с боевым зарядом 40 кг.

Жертв среди гражданского населения, а также разрушений нет.

Ранее, 11 июля, «Известия» показали работу российских средств РЭБ на северском направлении. По словам военнослужащих, легкий чемоданчик небольших размеров способен гасить сигнал беспилотников ВСУ на расстоянии около километра.


Накануне газета The Wall Street Journal сообщала, что российская армия адаптирует свои средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов. По данным издания, Вооруженные силы РФ подавляют снаряды с GPS-наведением, в том числе Excalibur и HIMARS. Кроме того, российским военным удается перехватывать и такие цели, как американские ракеты ATACMS и англо-французские Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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