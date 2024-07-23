Войти
Интерфакс-АВН

Министр обороны США считает, что Байден внес величайший вклад в нацбезопасность Америки

248
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Sarah Silbiger/ Getty Images

Вашингтон. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин после выхода Джо Байдена из президентской гонки заявил, что президент внес исторический вклад в обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов и американскую внешнюю политику.

"Президент Байден - выдающийся защитник национальной безопасности Америки. Я глубоко благодарен ему за лидерство и государственную мудрость. Он занимает прочное место в американской истории как один из наших великих президентов, проводивших внешнюю политику" - говорится в заявлении министра, распространенном Пентагоном.

В заслугу Байдену Остин поставил "расширение глобальной сети альянсов и партнерств, которые делает Америку более защищенной".

По его словам, Байден добился успеха в "стратегическом соревновании" с Китаем и безопасности Израиля, укрепил позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе, положил конец самой продолжительной войне Америки, "объединил и расширил НАТО", положил начало историческому трехстороннему партнерству AUKUS.

Как верховный главнокомандующий, Байден "продемонстрировал свою глубокую личную приверженность министерству обороны и американским военным", обеспечил финансирование Минобороны в размере $841 млрд, что "помогает гарантировать, что вооруженные силы США останутся сильнейшей боевой силой на Земле", говорится заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
США
Похожие новости
12.01.2007
Между ведущими экспортерами вооружений началась борьба за "передел" индийского рынка ВиВТ
10.01.2007
США ввели санкции против поставщиков оружия в Иран и Сирию
26.12.2006
Бушер спасен
24.11.2006
КТО НАБИВАЕТ ПАТРОНАМИ ЗАКРЫТЫЕ МАГАЗИНЫ
01.11.2006
"Тритоны"- разведчики
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день