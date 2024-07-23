Российский военкор проанализировал плюсы и минусы использования мототехники в зоне СВО

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Российские военные в зоне проведения специальной военной операции постоянно ищут нестандартные методы выполнения боевых задач. Одним из них стало использование в штурмовых действиях мототехники. С помощью мотоциклов бойцы уже не раз налетали на позиции националистов, шокируя их неожиданностью и заставляя бежать из окопов. Однако при всех очевидных достоинствах у использования мотоциклов есть и не менее очевидные недостатки.

О них в своем телеграм-канале рассказывает российский военный журналист Александр Сладков.

По его мнению, основанному на личных беседах с военнослужащими российской армии, несомненными плюсами использования мотоциклов является их скорость и небольшая заметность. Мототехнику легче замаскировать от средств наблюдения противника. Кроме того, при атаке на мотоциклах бойцы штурмовых групп рассредотачиваются на большом участке местности, и противнику для их уничтожения приходится задействовать больше средств поражения.

Еще одним плюсом использования мотоциклов является их относительно небольшая стоимость. Приобрести мотоцикл можно по доступной цене для каждого солдата

– отмечает Александр Сладков, подчеркивая также маневренность, небольшой вес и незначительный расход топлива.

Говоря о минусах этого вида транспорта, военный корреспондент выделяет главным образом недостаточный обзор во время движения. Боец, управляющий мотоциклом лишен возможности контролировать обстановку со всех сторон. Кроме того, на мотоцикле можно эвакуировать с поля боя только одного раненого бойца, да и то не всегда, а перевозить на таком транспорте крупные грузы вообще невозможно.

Мотоцикл уступает другой технике в проходимости — после дождя проехать по дороге практически невозможно

– напоминает Александр Сладков.

Он добавляет также, что мотоциклы нередко выходят из строя, и для их ремонта нужны квалифицированные специалисты и запасные части. К тому же далеко не каждый боец российской армии умеет управлять этим видом транспорта.

Кроме того, бойцы ВС РФ нередко пользуются квадроциклами. По сравнению с мотоциклами этот вид транспорта более вместителен, однако, и он имеет свои недостатки.

Сидя за рулем квадроцикла, необходимо оборачиваться назад, чтобы осмотреть территорию. Нет возможности вести огонь

– напоминает журналист.