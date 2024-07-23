ВВС Перу планируют закупить новые истребители

ЦАМТО, 22 июля. Военно-воздушные силы Перу приняли решение отказаться от плана по закупке реактивных учебно-боевых самолетов (УБС) и сконцентрироваться на приобретении новых многоцелевых истребителей.

Как сообщает Infodefensa.com, командующий ВВС Перу генерал Карлос Энрике Чавес Катериано объявил, что приобретение УБС отложено, а сэкономленные средства пойдут на закупку истребителей. Соответствующий тендер будет объявлен в ближайшие месяцы.

Издание напоминает, что для замены устаревших штурмовиков A-37B и учебно-боевых MB-339 ВВС Перу изучили варианты, предлагаемые на международном рынке, выделив в качестве основных претендентов: FA-50 южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI), M-346 итальянской Leonardo и Як-130 российской ОАК.

Что касается истребительной авиации, то ВВС Перу надеются на замену устаревших МиГ-29 и "Мираж-2000" к 2028 году, самое позднее к 2030 году. Во внимание принимается тот факт, что состояние эксплуатирующихся более 40 лет истребителей оценивается как неудовлетворительное.

Учитывая текущую международную обстановку и ситуацию на мировом рынке истребителей, основными кандидатами на поставку новых самолетов, вероятнее всего, станут KF-21 южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) и "Рафаль" французской Dassault Aviation.

Напомним, что командующий ВВС Перу генерал Карлос Энрике Чавес Катериано 8 июля 2024 года объявил о завершении комплексного исследования рынка новых истребителей в рамках проводимой предконкурсной процедуры.

Перуанские ВВС включили в "шорт-лист" трех международных производителей, отвечающих их требованиям. Причем ведущими претендентами были признаны французский "Рафаль" и южнокорейский KF-21, замыкает тройку американский F-16.

Известно, что перуанские ВВС ранее рассматривали возможность закупки шведского "Грипен-E/F", истребителя "Еврофайтер", который Испания предложила Перу в 2013 году, американских F-16 и F/A-18.

Следует отметить, что недавно Korea Aerospace Industries подписала соглашение о производстве деталей для легкого боевого самолета FA-50 на предприятии Seman Peru S.A.C., которое может быть распространено и на KF-21 (в случае его покупки).