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РИА Новости

Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"

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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Пушилин: система "Купол Донбасса" за неделю обезвредила 184 украинских БПЛА

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Благодаря управляемой УФСБ России по Донецкой Народной Республике системе "Купол Донбасса" за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских беспилотника, нацеленных на гражданские объекты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Очень серьезную работу проводят наши подразделения - это система "Купол Донбасса", которая сейчас управляется УФСБ по Донецкой Народной Республике. Я вам скажу, очень большое количество беспилотников удается перехватить или уничтожить. За прошлую неделю - 184 беспилотника. Можно посчитать, сколько спасено жизней, потому что все эти беспилотники были нацелены как раз на гражданские объекты, они были нацелены на причинение вреда жизни и здоровью гражданского населения", - сказал Пушилин.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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