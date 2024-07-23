Эксперт: США до конца срока Байдена не будут эскалировать конфликт на Украине

Внезапных разворотов в американской внешней политике ожидать также не стоит, считает эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в оставшийся срок президентства Джо Байдена не пойдут на резкую эскалацию украинского конфликта, и внезапных разворотов в американской внешней политике в целом ожидать не стоит. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, комментируя выход Байдена из президентской гонки в США.

"Каких-то резких поворотов или разворотов американской внешней политики в ближайшие несколько месяцев я не жду по двум главным причинам. Первая: Байден и демократы все-таки рассчитывают на то, что новый кандидат - Камала Харрис или кто-либо другой - сможет победить Дональда Трампа, и шансы на это есть, шансы на победу Дональда Трампа слабеют с уходом Байдена", - отметил он.

"Вторая: все-таки руководство администрации Байдена, не только сам он, но и высшее внешнеполитическое руководство, не стремится к прямому военному столкновению с Россией, поэтому, скорее всего, на какую-то резкую эскалацию украинского конфликта они сейчас не пойдут. А если пойдут, то это только сработает в пользу Трампа, который и так говорит о том, что есть угроза третьей мировой войны, и что только его приход способен это предотвратить", - добавил Суслов.

Без авантюр

По мнению специалиста, Байден перед уходом с поста президента не будет "ввязываться в какие-то мощные внешнеполитические авантюры", поскольку он хотел бы "все-таки передать власть Камале Харрис". "И надо сказать, что уход Байдена из президентской гонки и вероятное номинирование Харрис - это достаточно плохая новость для Трампа и для республиканцев, потому что главной слабости Байдена - а именно возраста, уже нет", - добавил он.

Эксперт обратил внимание на то, что Харрис "гораздо более популярна среди молодежи и афроамериканского населения Америки", нежели Байден. "Опросы общественного мнения на сегодняшний день и опросы, которые проводились еще до выхода Байдена [из президентской гонки], показывают, что отрыв между Трампом и Харрис значительно меньше, чем между Трампом и Байденом. И вероятно, поддержка Харрис только усилится в ближайшее время, когда в пользу нее будут выступать видные демократы, спонсоры Демократической партии, - отметил Суслов. - И с этой точки зрения, вряд ли Байден, который рассчитывает на то, что Харрис [в случае выдвижения кандидатом на выборах] может стать следующим президентом, будет оставлять ей тяжелое наследие".

Версия для "тяжелого наследия"

Вместе с тем аналитик допустил, что "тяжелое наследие" для новой администрации США может быть оставлено в том случае, если кандидат от Демократической партии проиграет выборы в ноябре. "И тогда в оставшиеся три с половиной месяца нынешняя администрация сможет действительно попытаться как-то испортить жизнь будущей администрации Дональда Трампа, если он победит на выборах, и усложнить урегулирование украинского конфликта", - сказал он.

"Ползучая" эскалация

Эксперт также обратил внимание на то, что в настоящее время США уже подписали с Украиной неюридическое политическое соглашение в области безопасности, в соответствии с которым Соединенные Штаты обязуются и дальше милитаризовывать и поддерживать киевский режим, тесно сотрудничать с ним в области безопасности, поставлять вооружения, разведданные, содействовать подготовке украинских военнослужащих.

"Следующая администрация может это соглашение отменить или пересмотреть. Сделать это соглашение юридически обязывающим данная администрация не может, потому что на это не пойдет Конгресс. И в Сенате, даже несмотря на то, что там большинство демократов, не наберется двух третей голосов в пользу ратификации подобного соглашения, чтобы сделать его юридически обязывающим", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Суслова, США могут резко нарастить поддержку Украины. "Тот бюджет, который был принят еще весной на 61 миллиард долларов. Но если Соединенные Штаты будут сейчас быстро расходовать эти деньги, то мало что останется на следующий год. А сможет ли американский Конгресс после выборов принять новый бюджет на поддержку Украины - не факт", - обратил внимание аналитик.

Кроме того, эксперт отметил, что одной из отличительных черт политики администрации Байдена заключается в том, что она шла на "ползучую", а не резкую эскалацию, и не рисковала "втягивать Соединенные Штаты в прямое военное столкновение с Россией".

Выборы в США

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все больше призывать Байдена отказаться от попыток сохранить за собой высший государственный пост. Дальнейшее развитие событий привело к потере Байденом поддержки со стороны электората и фактическому расколу в Демократической партии. Закончилось все усилением нажима на главу вашингтонской администрации со стороны однопартийцев с целью вынудить его сойти с дистанции. Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов.