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Колл-центр: эффективная коммуникация для любого бизнеса

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Суть услуг колл-центров заключается в обработке звонков. Это целые подразделения и организации, использующие современные технологии и предлагающие клиентам развитый сервис.

От поддержки клиентов до эффективных телефонных продаж

Современный колл центр предлагает бизнесу широкий спектр услуг, связанных с коммуникациями, включая организацию работ «горячих линий», холодные звонки, поиск новых клиентов и др.

Услуги колл-центра играют важную роль. Выделим несколько преимуществ и возможностей:

  • поддержка клиентов – предоставление оперативной и круглосуточной связи, ответы на вопросы, консультации, помощь в решении текущих проблем, информирование о продуктах и услугах;
  • телефонные продажи – звонки потенциальным клиентам, предложение услуг и товаров;
  • исследования и опросы – проведение маркетинговых опросов и исследований, сбор обратной связи от клиентов и покупателей с целью улучшения услуг и продуктов компании;
  • управление входящими звонками – обработка запросов, распределение вызовов по отделам.

Сотрудничая с колл-центром, бизнес снижает нагрузку на собственный персонал, поручая организации решение рутинных задач по общению с клиентами (включая потенциальных клиентов).

Предоставление номера 8800: для чего это нужно, как получить

Бесплатный номер 8800 не привязан к определенному региону, за осуществляемые на него звонки пользователям платить не нужно. Такой номер повышает статус компании и открывает широкие возможности в плане организации эффективной коммуникации. Основные цели использования:

  • обеспечение клиентской поддержки, удобного сервиса для клиентов;
  • проведение рекламных кампаний в любых регионах РФ (на всей территории страны);
  • создание эффективной «горячей линии»;
  • расширение географии деятельности предприятия и др.

Номер можно использовать в разных целях бизнеса, к примеру, открытия сервиса бронирования отелей или автомобилей, приема заказов и т.д. Его используют банки, провайдеры, интернет-магазины, службы доставки, агентства недвижимости и другие сферы, работа которых предусматривает общение с клиентами.

Еще раз подчеркнем, что для звонящих номер бесплатный. Когда клиент понимает, что платить за вызов не нужно, он охотнее совершает звонок. Наличие такого номера расширяет возможности бизнеса, так что многие компании активно используют его в работе. Для подключения нужно обратиться в специализированную компанию, где вас подробно проконсультируют и рассчитают стоимость услуг 8-800.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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