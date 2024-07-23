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Военное обозрение

Показаны новые кадры уничтоженной ударом «Ланцета» военной техники ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Боевики киевского режима опубликовали кадры, на которых запечатлен уничтоженный ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" грузовой автомобиль ГАЗ-66 с зенитной установкой ЗУ-23-2.

На кадрах можно увидеть, что автомобиль и установленная в его кузове зенитная установка полностью выгорели вследствие точного попадания российского беспилотника.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

По информации компании-производителя "Ланцетов", за два года, прошедших с первого зафиксированного применения барражирующего боеприпаса, количество пораженных этими беспилотниками целей превысило две тысячи.

При этом первая значимая отметка в 500 опубликованных эпизодов боевого применения "Ланцетов" в зоне проведения военной операции на Украине была достигнута 3 августа 2023 года, спустя год после начала активного применения этих барражирующих боеприпасов. Отметка в 1000 опубликованных эпизодов зафиксирована 29 января 2024 года. Уже спустя три месяца - 26 апреля 2024 года была достигнута цифра в 1500 применений, а уже спустя чуть более двух месяцев, 30 июня 2024 года, число эпизодов боевого применения "Ланцетов" достигло двух тысяч.

Спецоперация на Украине стала настоящим триумфом для разных видов барражирующих боеприпасов, как правило, применяемых в связке с разведывательными беспилотниками Z-16 или Z-20, что позволяет успешно осуществлять контрбатарейную борьбу, а также уничтожать дислоцирующуюся в тылах противника военную технику. Кроме того, существует модификация "Ланцета" с тепловизором для применения в темное время суток.

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Страны
Украина
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
636.3
БПЛА
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