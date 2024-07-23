Британская армия проводит испытания экипировки для солдат будущего

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Военнослужащие британской армии протестировали индивидуальное снаряжение и технологии, которые могут обеспечить им преимущество на поле боя в военных конфликтах ближайшего будущего. Об этом информирует портал Armyrecognition. В публикации подчеркивается, что новая высокотехнологичная экипировка должна обеспечить оперативные преимущества за счет интеграции солдат с информационными инструментами повышения осведомленности о поле боя и ускорения принятия тактических решений.

В ходе испытаний были продемонстрированы различные передовые технологии, предназначенные для повышения боевой эффективности. Среди заметных достижений - системы лазерного обнаружения, которые предупреждают солдат, если на них нацелены враги, и системы теплового обнаружения дронов, которые помогают идентифицировать противников. Кроме того, датчики, способные обнаруживать передвижение противника, могут посылать сигналы тревоги непосредственно на системы ношения на теле, гарантируя, что солдаты всегда будут на шаг впереди

– отмечает издание.

При этом акцентируется внимание на том, что протестированные элементы носимой экипировки являются лишь частью большой программы, которая получила название Future Soldier.

Как следует из публикации, пока в испытаниях новой экипировки были задействованы только военнослужащие 2-го батальона Королевского английского полка, базирующегося в Лестершире. Однако в скором времени аналогичные тесты могут пройти и с участием других подразделений британской армии.

Военные эксперты, комментируя прошедшие испытания, обращают внимание на то, что новые системы способствуют более быстрому пониманию, принятию решений и циклу действий, позволяя солдатам перехитрить противника. Данные в режиме реального времени дают исчерпывающую локальную оперативную картину, показывая расположение дружественных и вражеских сил и других объектов на поле боя.

Цифровая система, используемая в этих испытаниях, стандартизирована, но предлагает индивидуальное управление, адаптированное к уникальным потребностям каждой миссии. Такая гибкость гарантирует, что солдаты могут адаптироваться к различным условиям боя и требованиям, повышая эффективность своей работы

– резюмирует Armyrecognition.