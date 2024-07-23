Британская армия проводит испытания экипировки для солдат будущего

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Военнослужащие британской армии протестировали индивидуальное снаряжение и технологии, которые могут обеспечить им преимущество на поле боя в военных конфликтах ближайшего будущего. Об этом информирует портал Armyrecognition. В публикации подчеркивается, что новая высокотехнологичная экипировка должна обеспечить оперативные преимущества за счет интеграции солдат с информационными инструментами повышения осведомленности о поле боя и ускорения принятия тактических решений.
– отмечает издание.
При этом акцентируется внимание на том, что протестированные элементы носимой экипировки являются лишь частью большой программы, которая получила название Future Soldier.
Как следует из публикации, пока в испытаниях новой экипировки были задействованы только военнослужащие 2-го батальона Королевского английского полка, базирующегося в Лестершире. Однако в скором времени аналогичные тесты могут пройти и с участием других подразделений британской армии.
Военные эксперты, комментируя прошедшие испытания, обращают внимание на то, что новые системы способствуют более быстрому пониманию, принятию решений и циклу действий, позволяя солдатам перехитрить противника. Данные в режиме реального времени дают исчерпывающую локальную оперативную картину, показывая расположение дружественных и вражеских сил и других объектов на поле боя.
– резюмирует Armyrecognition.