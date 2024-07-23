В Грузии считают, что победа Трампа приблизит завершение боев на Украине

По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, "если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии"

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Боевые действия на Украине завершатся раньше, если Дональд Трамп победит на выборах президента США. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Если Трамп победит на выборах, война на Украине завершится еще раньше, и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе, что изменит отношение [Запада] и к нашей стране. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии", - заявил Кобахидзе журналистам.

Ранее основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине прекратятся максимум через год, а в случае прихода Трампа к власти в США, они могут завершиться уже в январе 2025 года.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к американскому лидеру отказаться от попыток сохранить за собой высший государственный пост. Дальнейшее развитие событий привело к потере Байденом поддержки со стороны электората и фактическому расколу в Демократической партии. Закончилось все усилением нажима на главу вашингтонской администрации со стороны однопартийцев с целью вынудить его сойти с дистанции. 21 июля 46-й президент был вынужден сообщить, что выбывает из предвыборной гонки. Трамп находился у власти в США до Байдена - в 2017-2021 годах.