Украинским военным необходимо искать "новые способы уничтожения разведывательных БПЛА противника" с применением исключительно средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов, отметил главнокомандующий армией

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности наблюдается в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщил главнокомандующий армией Александр Сырский.

В сообщении в Telegram-канале он написал, что в условиях "тотальной нехватки" таких ракет украинским военным необходимо искать "новые способы уничтожения разведывательных БПЛА противника" с применением исключительно средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью литовскому агентству ELTA заявил, что Киев испытывает критическую нехватку средств борьбы с самолетами и артиллерийских боеприпасов.

Основным источником вооружений для ВСУ являются западные поставки. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что передача Украине новых вооружений не изменит ситуацию на фронте, а ведет лишь к затягиванию конфликта.