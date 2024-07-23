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ТАСС

Сырский сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности у ВСУ

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Александр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский.
Источник изображения: Global Look Press

Украинским военным необходимо искать "новые способы уничтожения разведывательных БПЛА противника" с применением исключительно средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов, отметил главнокомандующий армией

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности наблюдается в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщил главнокомандующий армией Александр Сырский.

В сообщении в Telegram-канале он написал, что в условиях "тотальной нехватки" таких ракет украинским военным необходимо искать "новые способы уничтожения разведывательных БПЛА противника" с применением исключительно средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью литовскому агентству ELTA заявил, что Киев испытывает критическую нехватку средств борьбы с самолетами и артиллерийских боеприпасов.

Основным источником вооружений для ВСУ являются западные поставки. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что передача Украине новых вооружений не изменит ситуацию на фронте, а ведет лишь к затягиванию конфликта. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
ELTA
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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