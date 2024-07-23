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Военное обозрение

Украинский ТГ-канал: Зеленский на заседании ставки принял решение о новом наступлении ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на негативные новости из США, Киев не будет отменять наступление, которое должно было помочь Байдену выиграть выборы. Возможно, в офисе президента приняли решение сделать ставку на Харрис, которую поддержал пока еще действующий президент США, надеясь на продолжение военной помощи от демократов.

Накануне Зеленский провел заседание ставки, на которой основным вопросом была подготовка к новому наступлению, такая информация приходит из Киева. По данным украинских ресурсов, ссылающихся на источник на Банковой, глава киевской хунты заслушал Сырского, который довольно длительное время провел на передовой, мотаясь с севера на юг и обратно, а также других присутствующих.

Сообщается, что решение о наступлении все же принято, определены три направления возможного удара, но какое из них будет основным, пока не ясно. Предлагаются Харьковское направление или Южное, но решение по ним будет принято позже. Также решено начать переброску подготовленного личного состава к линии боевого соприкосновения, несмотря на то, что Запад не поставил необходимого количества бронетехники и боеприпасов для артиллерии.

Главная тактика удара — взять численностью живой силы. Простыми словами, пехоту будут массово отправлять на штурмы. Жалеть не будут — новых, если надо, наберут. Важен результат любой ценой.

— пишет «Легитимный».

Ранее сообщалось, что Киев планирует наступление на осень, как раз под американские выборы. Как будет на самом деле и состоится ли вообще анонсированное наступление, пока никто достоверно не знает.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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