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ТАСС

Польша планирует расширить хаб в Жешуве, откуда идут поставки оружия на Украину

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Американская техника и военные в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Американская техника и военные в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Источник изображения: © REUTERS / AGENCJA WYBORCZA.PL

В 2024 году в Польше откроются два представительства Управления ООН по обслуживанию проектов, которое вовлечено в оказание помощи Киеву

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Польские власти планируют развивать транспортный хаб в Жешуве на юго-востоке страны, откуда ведутся поставки вооружений на Украину. Об этом заявил в эфире первой программы радиостанции Polskie Radio глава комитета иностранных дел Сейма (нижней палаты польского парламента) Павел Коваль.

"Еще один вопрос - это хаб в Жешуве. Разрабатывается план его развития", - отметил политик. Он добавил, что в 2024 году в Польше откроются два представительства Управления ООН по обслуживанию проектов, которое вовлечено в оказание помощи Киеву. Одно из них будет находиться в Жешуве, пояснил Коваль.

По данным агентства Bloomberg, через аэропорт Жешува проходит 90% всех поставок вооружений для Украины. В конце мая глава МВД республики Томаш Семоняк заявил о планах властей усилить его безопасность. 

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Польша
Украина
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ООН
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