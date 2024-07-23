Польша планирует расширить хаб в Жешуве, откуда идут поставки оружия на Украину

В 2024 году в Польше откроются два представительства Управления ООН по обслуживанию проектов, которое вовлечено в оказание помощи Киеву

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Польские власти планируют развивать транспортный хаб в Жешуве на юго-востоке страны, откуда ведутся поставки вооружений на Украину. Об этом заявил в эфире первой программы радиостанции Polskie Radio глава комитета иностранных дел Сейма (нижней палаты польского парламента) Павел Коваль.

"Еще один вопрос - это хаб в Жешуве. Разрабатывается план его развития", - отметил политик. Он добавил, что в 2024 году в Польше откроются два представительства Управления ООН по обслуживанию проектов, которое вовлечено в оказание помощи Киеву. Одно из них будет находиться в Жешуве, пояснил Коваль.

По данным агентства Bloomberg, через аэропорт Жешува проходит 90% всех поставок вооружений для Украины. В конце мая глава МВД республики Томаш Семоняк заявил о планах властей усилить его безопасность.