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ТАСС

Корветы Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море

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Огонь из 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АО-18 (АК-630) корвета «Громкий»
Огонь из 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АО-18 (АК-630) корвета «Громкий».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Боевые расчеты задействовали на тренировке реактивно-бомбометные установки "РБУ-6000" и торпедное оружие

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Корветы "Громкий", "Резкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учение по поиску и уничтожению подводной лодки в акватории Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи корветов "Резкий", "Громкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море. В настоящее время отряд корветов возвращается в родную базу после участия в совместном российско-китайском учении "Морское взаимодействие - 2024" и морском патрулировании в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказали на флоте.

Отмечается, что в рамках учения корабли провели поиск и слежение за субмариной условного противника. "После отказа от всплытия решением командира отряда боевые расчеты трех корветов совместными действиями условно уничтожили неопознанную подводную лодку, задействовав реактивно-бомбометные установки "РБУ-6000" и торпедное оружие", - добавили в пресс-службе.

В период с 15 по 17 июля прошла практическая фаза учений "Морское взаимодействие - 2024", в ходе которой экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по противовоздушной обороне, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Также моряки двух стран отработают задачи по спасанию на море. 

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Страны
Китай
Япония
Продукция
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
ТОФ
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