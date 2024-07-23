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ЦАМТО

Австралия поставила 20-й патрульный катер класса "Гардиан"

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Источник изображения: Фото: Austal

ЦАМТО, 22 июля. Компания Austal Limited (Austal) объявила о состоявшейся на верфи в Хендерсоне передаче ее подразделением Austal Australia Минобороны Австралии патрульного катера класса "Гардиан".

Катер "Тобуан Майнику" (Tobwaan Mainiku) предназначен для правительства Республики Кирибати.

"Тобуан Майнику" стал 20-м катером, заказанным в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

"Тобуан Майнику" является вторым катером серии, построенным для Республики Кирибати. Первый катер, "Тенаоаи II" (Teanoai II), был передан правительству этой страны в ходе церемонии, проведенной на предприятии Austal Australia 18 июня 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров класса "Гардиан" в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Контракт включал опционы, первый из которых на поставку двух дополнительных кораблей был реализован в апреле 2018 года. В октябре 2022 года правительство Австралии заключило с Austal Limited контракт на поставку еще одного патрульного катера класса "Гардиан". В июне 2024 года были заказаны еще два катера стоимостью около 39 млн. австр. долл.

Таким образом, на текущий момент общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 24 ед., а стоимость проекта составляет около 400 млн. австр. долл. Первый патрульный катер класса "Гардиан", "Тед Диро", был передан правительству Папуа-Новой Гвинеи в ноябре 2018 года.

Катера будут поставлены правительствам 12 государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Тувалу, Восточный Тимор и Вануату. Согласно графику, программа завершится во второй половине 2024 года.

Новые стальные 39,5-метровые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, будут способствовать обеспечению безопасности в регионе, борьбе с транснациональной преступностью и защите морских ресурсов.

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Австpалия
Гвинея
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Austal
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