Войти
Интерфакс-АВН

Два стратегических бомбардировщика ВВС США прибыли в Румынию

244
0
0
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A.
Источник изображения: © Фото : Air Force / Matt Williams

Лондон. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Самолеты из состава 2-го бомбардировочного крыла ВВС США, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана, прибыли в Румынию накануне.

Указывается, что "во время полета в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом американские самолеты B-52 были перехвачены двумя российскими самолетами над Баренцевым морем".

При этом подчеркивается, что "американские самолеты не изменили курс из-за перехвата и продолжили свой полет по запланированному плану без происшествий, что позволило B-52 выполнить заранее запланированную миссию, которая включала интеграцию с истребителями НАТО перед посадкой на авиабазе Михаил Когэлничану".

Во время пребывания в Румынии B-52 будут интегрироваться с союзниками по НАТО и другими международными партнерами для синхронизации возможностей и обеспечения обязательств по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования США, сообщили американские военные.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Продукция
B-52
Проекты
NATO
Похожие новости
07.11.2016
Превосходство российской армии (Aftonbladet, Швеция)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
10.05.2016
Основатель Stratfor: ПРО США в Румынии не будет эффективной против России
20.06.2014
Дипломатия истребителей
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
03.12.2012
Стратегическая стабильность в XXI веке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день