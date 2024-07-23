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ТАСС

Боец РФ рассказал, что "Ланцет" успешно обходит защиту иностранных систем РЭБ

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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Военнослужащий подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" отметил, что эти барражирующие боеприпасы показали себя эффективно за всю спецоперацию

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" успешно обходят защиту иностранных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области, несмотря на постоянные попытки модернизировать эти системы. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий подразделения БПЛА группировки войск "Днепр".

"["Ланцет"] показал себя эффективно за всю спецоперацию, поэтому применяется по сей день и будет применяться. Здесь мы используем его для контрбатарейной борьбы против артиллерии. <...> Зачастую все системы РЭБ противника иностранного образца, которые пытаются они модернизировать, он обходит. Обходит и все-таки поражает цель", - сказал военнослужащий.

"Ланцет" - это барражирующий боеприпас, способный уничтожить бронетехнику, артиллерию, комплексы реактивных систем залпового огня, живую силу противника. Может нести заряд от 3 до 5 кг и находиться в воздухе 30-40 минут. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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