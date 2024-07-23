Боец РФ рассказал, что "Ланцет" успешно обходит защиту иностранных систем РЭБ

Военнослужащий подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" отметил, что эти барражирующие боеприпасы показали себя эффективно за всю спецоперацию

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" успешно обходят защиту иностранных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области, несмотря на постоянные попытки модернизировать эти системы. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий подразделения БПЛА группировки войск "Днепр".

"["Ланцет"] показал себя эффективно за всю спецоперацию, поэтому применяется по сей день и будет применяться. Здесь мы используем его для контрбатарейной борьбы против артиллерии. <...> Зачастую все системы РЭБ противника иностранного образца, которые пытаются они модернизировать, он обходит. Обходит и все-таки поражает цель", - сказал военнослужащий.

"Ланцет" - это барражирующий боеприпас, способный уничтожить бронетехнику, артиллерию, комплексы реактивных систем залпового огня, живую силу противника. Может нести заряд от 3 до 5 кг и находиться в воздухе 30-40 минут.