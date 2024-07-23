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ТАСС

Разработчик сообщил о создании в России миниатюрного подавителя дронов "Карман"

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

В конструкторском бюро "Лаборатория 13" отметили, что устройство предназначено для пехотных подразделений, артиллерийских расчетов и эвакуационных групп

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские специалисты создали миниатюрный подавитель дронов "Карман", предназначенный для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Изделие успешно прошло испытания в зоне специальной военной операции, сообщили ТАСС в конструкторском бюро (КБ) "Лаборатория 13".

"Подавитель дронов "Карман" предназначен для подавления каналов управления дронами. Подавитель может работать в автономном режиме и автоматическом, используя сигналы управления от нашего детектора дронов "Око-П". По замыслу его габариты не более радиостанции, чтобы можно было положить в карман. Подавитель успешно прошел испытания в зоне СВО. В скором времени доработаем изделие и еще раз испытаем, после чего начнется серийное изготовление", - рассказали в организации.

В "Лаборатории 13" заявили, что подавитель предназначен для пехотных подразделений, артиллерийских расчетов и эвакуационных групп. "Преимущества "Кармана" в его размерах и бюджетной цене - до 30 тыс. рублей. Неделю назад его испытывали на фронте. FPV-дрон потерял управление за 150 м, "Мавик" завис на месте на удалении 200 м от изделия. Сейчас идет доработка подавителя по замечаниям от испытателей. Основная просьба - сделать корпус менее заметным. Мы использовали алюминиевый корпус, чтобы он отводил тепло от усилителя и был ударопрочным, но он бликует на солнце и демаскирует", - отметили в КБ.

Также в организации уточнили, что в будущем планируется разработать линейку подавителей "Карман" для разных диапазонов частот подавления - 700, 900 МГц, 2.4 ГГц. "Мы пришли к такому выводу, потому что если делать "все во все", то к такой РЭБ-станции нужен свой маленький атомный реактор для обеспечения широкополосной помехи. Таким образом, подразделения получат вариативность выбора частот подавления в зависимости от задач", - подчеркнули в "Лаборатории 13". 

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Россия
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