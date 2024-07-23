Войти
ТАСС

Первый в РФ VR-тренажер для ТОС-1А "Солнцепек" представят на форуме "Армия-2024"

233
0
0
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Новый комплекс разработан компанией "Виртуальные тренажерные системы "Эра"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первый в России тренажер виртуальной реальности для экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" будет продемонстрирован в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" на стенде группы ПСБ. Об этом сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

"В этом году на форуме будет продемонстрирована широкая линейка тренажеров виртуальной реальности, разработанных при поддержке фонда "Эра" (входит в группу ПСБ - прим. ТАСС). Впервые будет представлен комплекс для обучения экипажа навыкам управления огнем боевой машины БМ-1 ТОС-1А с усовершенствованной системой ориентирования, аналогов которому нет в России", - рассказали представители группы.

В пресс-службе уточнили, что новый комплекс разработан компанией "Виртуальные тренажерные системы "Эра", которая занимается созданием обучающих VR-тренажеров для российских военных. Структура входит в число портфельных компаний фонда "Эра".

Ранее IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев сообщил ТАСС, что VR-тренажер для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов "Небо-22", также созданный ей, серийно поступает в воинские части и учебные центры Министерства обороны РФ. Тренажер уже применяется в бригаде Воздушно-десантных войск, Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, Коломенском центре БПЛА, Центре беспилотных систем имени Владимира Жоги в Донецке.

В 2021 году на базе военного инновационного технополиса "Эра" был создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств двойного назначения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили ПСБ и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ.

О форуме

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЯО
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
14.11.2017
Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
05.01.2017
Самые зрелищные военные видео 2016 года
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день