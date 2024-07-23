Первый в РФ VR-тренажер для ТОС-1А "Солнцепек" представят на форуме "Армия-2024"

Новый комплекс разработан компанией "Виртуальные тренажерные системы "Эра"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первый в России тренажер виртуальной реальности для экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" будет продемонстрирован в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" на стенде группы ПСБ. Об этом сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

"В этом году на форуме будет продемонстрирована широкая линейка тренажеров виртуальной реальности, разработанных при поддержке фонда "Эра" (входит в группу ПСБ - прим. ТАСС). Впервые будет представлен комплекс для обучения экипажа навыкам управления огнем боевой машины БМ-1 ТОС-1А с усовершенствованной системой ориентирования, аналогов которому нет в России", - рассказали представители группы.

В пресс-службе уточнили, что новый комплекс разработан компанией "Виртуальные тренажерные системы "Эра", которая занимается созданием обучающих VR-тренажеров для российских военных. Структура входит в число портфельных компаний фонда "Эра".

Ранее IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев сообщил ТАСС, что VR-тренажер для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов "Небо-22", также созданный ей, серийно поступает в воинские части и учебные центры Министерства обороны РФ. Тренажер уже применяется в бригаде Воздушно-десантных войск, Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, Коломенском центре БПЛА, Центре беспилотных систем имени Владимира Жоги в Донецке.

В 2021 году на базе военного инновационного технополиса "Эра" был создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств двойного назначения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили ПСБ и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ.

О форуме

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.