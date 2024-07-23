Чат для психологической поддержки семей бойцов СВО заработает в Telegram

Он будет работать с 09:00 до 19.00 мск с понедельника по пятницу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Telegram-чат для психологической поддержки семей участников специальной военной операции (СВО) начинает работу 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) РФ.

"Семьи воинов СВО с 22 июля смогут получить бесплатную психологическую поддержку онлайн с помощью Telegram-чата, который называется "КСВО. Разговор с психологом", - отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, руководитель федерального проекта "Здравконтроль" Евгений Мартынов представил проект в ОП, уточнив, что Telegram-чат работает в формате закрытого чата по закрытой ссылке. "Это обеспечивает дополнительную информационную безопасность, но основным критерием безопасности работы чата является премодерация всех обращений. Так как обращения в чат анонимные, мы не сможем идентифицировать людей и поэтому отвечать будет всем обратившимся", - отметил Мартынов, слова которого привели в пресс-службе.

Человек, нуждающийся в помощи, может написать в чат. На его вопрос поступает развернутый ответ от одного из психологов, которые постоянно находятся на дежурстве. "В рамках проекта подразумеваются и личные консультации - если человек просит о проведении персональной консультации, специалист созванивается с заявителем и проводит ее. Все общение анонимно", - уточнил Мартынов. Каждый день в чате будет посменно работать дежурная команда медицинских психологов и психотерапевтов государственной системы здравоохранения.

Возможные тематики обращений в чат: стрессовые расстройства, страхи и тревожные состояния, депрессия, панические атаки, апатия, навязчивые мысли, бессонница, обострение психосоматических заболеваний. В чате созданы три основные рубрики - "Полезная информация", где будут собраны памятки на тему различных стрессовых состояний; "Разговор с психологом", где непосредственно можно написать о проблеме и получить ответ специалиста; "Я горжусь", в ней будут представлены примеры подвигов защитников отечества.

Вся помощь будет безвозмездной. Чат будет работать с 09:00 до 19.00 мск с понедельника по пятницу.