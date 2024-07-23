Войти
ТАСС

Чат для психологической поддержки семей бойцов СВО заработает в Telegram

241
0
0
Источник изображения: Сергей Коньков/ ТАСС

Он будет работать с 09:00 до 19.00 мск с понедельника по пятницу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Telegram-чат для психологической поддержки семей участников специальной военной операции (СВО) начинает работу 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) РФ.

"Семьи воинов СВО с 22 июля смогут получить бесплатную психологическую поддержку онлайн с помощью Telegram-чата, который называется "КСВО. Разговор с психологом", - отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, руководитель федерального проекта "Здравконтроль" Евгений Мартынов представил проект в ОП, уточнив, что Telegram-чат работает в формате закрытого чата по закрытой ссылке. "Это обеспечивает дополнительную информационную безопасность, но основным критерием безопасности работы чата является премодерация всех обращений. Так как обращения в чат анонимные, мы не сможем идентифицировать людей и поэтому отвечать будет всем обратившимся", - отметил Мартынов, слова которого привели в пресс-службе.

Человек, нуждающийся в помощи, может написать в чат. На его вопрос поступает развернутый ответ от одного из психологов, которые постоянно находятся на дежурстве. "В рамках проекта подразумеваются и личные консультации - если человек просит о проведении персональной консультации, специалист созванивается с заявителем и проводит ее. Все общение анонимно", - уточнил Мартынов. Каждый день в чате будет посменно работать дежурная команда медицинских психологов и психотерапевтов государственной системы здравоохранения.

Возможные тематики обращений в чат: стрессовые расстройства, страхи и тревожные состояния, депрессия, панические атаки, апатия, навязчивые мысли, бессонница, обострение психосоматических заболеваний. В чате созданы три основные рубрики - "Полезная информация", где будут собраны памятки на тему различных стрессовых состояний; "Разговор с психологом", где непосредственно можно написать о проблеме и получить ответ специалиста; "Я горжусь", в ней будут представлены примеры подвигов защитников отечества.

Вся помощь будет безвозмездной. Чат будет работать с 09:00 до 19.00 мск с понедельника по пятницу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
25.09.2006
Роскосмос рассматривает перспективные проекты полетов на Луну и Марс
15.09.2006
Запуск пилотируемого "Союза" к МКС будут страховать 14 самолетов, 18 вертолетов и один военный корабль
14.09.2006
Горьковский автозавод посетил министр обороны России Сергей Иванов
06.09.2006
Успешные переговоры А.Н.Перминова в ЮАР
29.08.2006
Месяц электронной промышленности
28.08.2006
Пятый Международный аэрокосмический конгресс начинал работу в Москве
23.08.2006
О текущей ситуации развития промышленного производства (январь-июль 2006)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день