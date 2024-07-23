Минобороны сообщило об использовании мотоциклов для захвата опорных пунктов ВСУ

Эта техника используется также для проведения ротации подразделений на линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Восточной группировки ВС РФ на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовики танкового соединения группировки войск "Восток" из Бурятии используют багги и кроссовые мотоциклы для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к вражеским опорным пунктам. Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны или навести артиллерию. Такую тактику мотострелки и танкисты из Бурятии использовали в недавнем штурме села Урожайное в Донецкой Народной Республике. Они первыми проламывали оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время боев за Урожайное штурмовикам сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Все военнослужащие противника были эвакуированы в безопасное место и получили медицинскую помощь.

"Противник воюет в основном FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет. Личный состав у них долго не упирался, после того как мы уже заходили в их зону, они сразу откатывались", - рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар, его цитирует военное ведомство.

Отмечается, что практика применения багги и мотоциклов полностью оправдала себя. Эта техника используется не только для штурма опорных пунктов, но и для проведения ротации подразделений на линии боевого соприкосновения.