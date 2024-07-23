Войти
ТАСС

Минобороны сообщило об использовании мотоциклов для захвата опорных пунктов ВСУ

240
0
0
Военнослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Эта техника используется также для проведения ротации подразделений на линии боевого соприкосновения, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Восточной группировки ВС РФ на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовики танкового соединения группировки войск "Восток" из Бурятии используют багги и кроссовые мотоциклы для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к вражеским опорным пунктам. Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны или навести артиллерию. Такую тактику мотострелки и танкисты из Бурятии использовали в недавнем штурме села Урожайное в Донецкой Народной Республике. Они первыми проламывали оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время боев за Урожайное штурмовикам сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Все военнослужащие противника были эвакуированы в безопасное место и получили медицинскую помощь.

"Противник воюет в основном FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет. Личный состав у них долго не упирался, после того как мы уже заходили в их зону, они сразу откатывались", - рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар, его цитирует военное ведомство.

Отмечается, что практика применения багги и мотоциклов полностью оправдала себя. Эта техника используется не только для штурма опорных пунктов, но и для проведения ротации подразделений на линии боевого соприкосновения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.10.2006
"Проблемные вопросы" по проекту самолета Ан-70 будут рассмотрены в декабре.
25.10.2006
ВС России не заинтересованы в закупках самолета Ан-70, заявил Фрадков
25.10.2006
Россия и Украина планируют сотрудничать в проекте возобновления серийного производства самолета Ан-124
09.10.2006
Мы довольны российским оружием, находящимся на вооружении нашей армии, - министр обороны Греции
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
23.08.2006
Новое качество ВВС
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день