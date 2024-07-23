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РИА Новости

В Минобороны рассказали о захвате "опорников" ВСУ штурмовиками на багги

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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет"
Противотанковый ракетный комплекс "Корнет".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Минобороны: штурмовики на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.

"Штурмовики танкового соединения группировки войск "Восток" из Бурятии используют багги и кроссовые мотоциклы для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к вражеским опорным пунктам. Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны или навести артиллерию", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что такую тактику российские военнослужащие использовали в недавнем штурме села Урожайное в ДНР — они первыми проламывали оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты.

В ходе боев за Урожайное им сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Все военнослужащие противника были эвакуированы в безопасное место и получили медицинскую помощь.

"Противник воюет в основном FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет. Личный состав у них долго не упирался, после того как мы уже заходили в их зону, они сразу откатывались", — цитируется заместитель командира штурмовой роты с позывным "Топхар".

В Минобороны отметили, что мотоциклы и багги используются не только для штурма опорных пунктов, но и для проведения ротации наших подразделений на линии боевого соприкосновения.

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Россия
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Минoбороны РФ
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