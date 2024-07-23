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Вестник Мордовии

Русские "Конкурс-М" буду жечь танки Leopard 1 с "Контактом" один за другим

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

ВСУ пока не отправляют на линию боевого соприкосновения свои танки Leopard 1А5. Есть предположения, что они пока их берегут для своего наступления, которое, по всей видимости, может произойти в следующем месяце.

Для этих же целей сейчас приводятся в порядок уцелевшие Leopard2А4 и Leopard2А6. Первых осталось 24 единицы, к которым должны прибавиться еще 10 недавно отремонтированных в Испании. Вторых осталось лишь двенадцать. Плюс, шесть шведских STRV-122 являющихся версией Leopard2А5.

Возможно задействуют и Challenger 2, но сообщали, что часть из имевшихся британских танков имели серьезные проблемы и не могли участвовать в боях.

Что же касается М1А1SA Abrams, то их сейчас осталось в строю в лучшем случае полтора десятка.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Непонятно сколько формирования необандеровцев получили Leopard 1А5. Возможно, на пару -тройку батальонов. Сами боевики критиковали их за очень плохое техническое состояние и слабую защиту.

По данным проекта "РГ: русское оружие", противник попытался усилить такие танки динамической защитой "Контакт" первого поколения. Однако учитывая, что броня корпуса и башни в лобовых проекциях составляет не более 70 мм (100-мм лишь в области маски пушки), то эти германские "кошки" будут уверенно поражать даже не самыми новыми российскими ракетами комплекса "Конкурс-М", не говоря уже о "Корнетах" и других, имеющих тандемные боевые части.

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Страны
Испания
Продукция
Challenger 2
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
Корнет
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