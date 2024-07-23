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ТАСС

Медведчук: необходимо думать не о целостности Украины, а о судьбе ее народа

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Глава движения "Другая Украина" отметил, что "сегодня остатки украинской государственности переживают агонию"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Демократическое государство на Украине создать не удалось, сейчас необходимо думать о судьбе простых украинцев, а не о территориальной целостности страны. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье, опубликованной в газете "Известия".

Политик приводит слова президента России Владимира Путина на встрече с руководством МИД РФ о государственном перевороте на Украине, организаторы которого ставили своей задачей сломать людей на юго-востоке страны.

"Я с сожалением понимал это, когда пришел в большую политику в конце 90-х, и с огромным сожалением признаю сегодня как зловещий факт, который не дал создать на Украине демократическое, правовое, социальное и суверенное государство. Сегодня возвратиться на круги своя возможности уже нет. Необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, которое так и не состоялось, а о судьбе простых людей, украинцев и их будущем", - указал Медведчук.

Он добавил, что "сегодня остатки украинской государственности переживают агонию". "Украина [президента Владимира] Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия. И тут не место злорадству и ехидным замечаниям о том, что граждане Украины недостойны своего государства, что они неполноценные или недоразвитые, - продолжил он. - Крушение украинского современного государства - трагедия для миллионов людей, потому любые подобные циничные упреки несправедливы и препятствуют выходу из сложившейся ситуации".

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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