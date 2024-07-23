"Дешевле и быстрее". Российские планирующие бомбы скажутся на ходе конфликта на Украине (Frankfurter Rundschau, Германия)

Frankfurter Rundschau: в России запущено серийное производство планирующих бомб

Россия планирует увеличить производство планирующих бомб, что может существенно повлиять на ход военного конфликта на Украине, пишет Frankfurter Rundschau. О преимуществах этого вооружения рассказал один из военных летчиков.

В прессе вновь и вновь появляются заголовки о применении российскими войсками планирующих бомб в конфликте на Украине. Этот тип оружия — одна из основных причин, по которой Владимир Зеленский многократно и отчаянно просил Запад усилить противовоздушную оборону его страны. Недавно такие просьбы прозвучали и на саммите НАТО.

Планирующие бомбы способны наносить ущерб на расстоянии более 200 метров от места взрыва, а осколки разлетаются в радиусе более километра. Однако этот вид боеприпасов может представлять опасность и для гражданского населения из-за непредсказуемости его попадания и большого радиуса рассеивания.

Украина пытается с помощью радиопомех помешать работе спутников, используемых русскими для наведения бомб

По данным Financial Times, несколько недель назад экс-министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства трехтонных бомб и продолжении производства меньших по размеру планирующих бомб. В ответ на это Киев начал совершенствовать управляемые радиопомехи, способные блокировать обмен сигналами между бомбами и управляющими ими спутниками

Из-за этого у наблюдателей появилась слабая надежда на то, что Украине удастся снизить интенсивность российских бомбардировок. Как сообщает "ТАСС", российский летчик в интервью телеканалу "Россия-24" поставил крест на этих надеждах.

По его словам, бомба опирается только на крылья. "Чем с большего расстояния и быстрее вы ее сбросите, тем дальше она полетит. Но самое главное — это дешевое и быстрое производство: в десятки раз быстрее и дешевле, чем производственный цикл ракеты".

Конечно, это всё меняет. Пилот также с радостью отметил, что Россия научилась производить эти бомбы в больших количествах. "Что неизбежно повлияет на ход спецоперации", — добавил он. Эти слова, и прежде всего акцент на дешевизне и быстроте изготовления в сравнении с другими видами вооружения должны звучать крайне цинично для охваченной конфликтом Украины.

Автор: Соня Руф (Sonja Ruf).