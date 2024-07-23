Палубная привычка: для авианосца «Адмирал Кузнецов» формируют летный состав

Для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» начали формировать летный состав полков, который будет готов выполнять полеты на корабль. За семь лет, которые он провел в ремонте, многие летчики ушли на пенсию, а пришедшие им на смену не имеют опыта посадки на палубу. Фактически сейчас предстоит заново формировать авиакрыло авианосца, отмечают эксперты.

Для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» начали формировать летный состав полков, который будет готов выполнять полеты на корабль. За семь лет, которые он провел в ремонте, многие летчики ушли на пенсию, а пришедшие им на смену не имеют опыта посадки на палубу. Фактически сейчас предстоит заново формировать авиакрыло авианосца, отмечают эксперты.

Трудности полетов

Летчики корабельной авиации начали подготовку к полетам на крейсер «Адмирал Кузнецов», который пока находится в ремонте. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время формируется летный костяк отдельных корабельных истребительных авиаполков, который будет готов выполнять полеты на авианосец.

По словам источников, тренировки проводятся над Кольским полуостровом и Баренцевым морем, днем и ночью, в любую погоду. В ходе учебных полетов отрабатывается боевое применение по воздушным и наземным целям.

За семь лет, что «Кузнецов» находится в ремонте, многие летчики ушли на пенсию, а те, кто пришел им на смену, не имеют практического опыта полета с авианосца и им только предстоит это освоить, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— У корабельных летчиков есть специфические болезни. Резкое торможение самолета на палубе авианосца очень сильно влияет на глаза, на спину, и поэтому они долго летать не могут. И сейчас, скорее всего, там очень мало осталось летчиков, которые еще помнят, как садиться на палубу авианосца, семь лет — срок большой, — пояснил он. — Сейчас создается костяк пилотов, которые, по сути, заново будут осваивать искусство посадки на корабль.

Часть палубных истребителей, которые размещались на «Кузнецове», на время его ремонта была привлечена к охране арктических рубежей. Они по ротации несли боевую службу на Новой Земле и в других районах Арктики. При этом экипажи морской авиации продолжали ежегодно тренироваться на научно-испытательных тренажерах корабельной авиации (НИТКА) в Краснодарском крае (Ейск) и Крыму. Эти тренажеры полностью имитируют палубу авианесущего крейсера, с тормозными тросами, стартовым трамплином и навигационным оборудованием. Однако отработка посадки на тренажерах не может заменить реальную работу на палубе корабля, отметил Дмитрий Болтенков.

— Авианосец в море сильно отличается от тренажера. НИТКА не подвержена качке. Сейчас, можно сказать, ситуация будет похожа на начало 1990-х годов, когда «Кузнецов» ушел с Черного моря на север и для него надо было формировать авиакрыло. Надо будет оживить корабль после долгих лет ремонта. Оживить его не как корабль, который способен ходить по морю, а как корабль, который способен нести палубные самолеты и выпускать их в небо. Фактически у авианосца будет вторая жизнь.

Подготовка палубных летчиков отличается исключительной сложностью, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Океан — безориентирная местность, фактически ты находишься постоянно в сложных метеоусловиях, — пояснил он «Известиям». — Корабль очень маленький, на него надо обязательно попасть. Топливо, как ни странно, когда ты летишь, начинает таять. Поэтому ты должен сразу грамотно сесть на корабль. Расстояния очень маленькие, нужно обязательно сесть в то место, где находятся тормозные устройства. Это достаточно сложная подготовка. Очень правильно, что начали заблаговременно готовить костяк пилотов для полетов на авианосец.

Герой России летчик Павел Кретов, который выполнил 170 посадок на палубу «Кузнецова» и впервые выполнил ночную посадку на корабль с последующим взлетом, рассказал «Известиям», что подготовка корабельных пилотов занимает около года — при интенсивных тренировках.

— Они проходят ту же подготовку, что и обычные летчики, плюс подготовку с корабля. Дополнительное время нужно, — рассказал он.

Сегодня в вооруженных силах есть только две части, летчики которых отрабатывают взлет и посадку на палубу «Адмирала Кузнецова», — 279-й и 100-й отдельные корабельные истребительные авиаполки (ОКИАП) Северного флота.

На вооружении 279-го ОКИАП стоят палубные истребители Су-33 — модификация Су-27, предназначенная для размещения на авианосце. 100-й ОКИАП вооружен самолетами МиГ-29К и учебно-боевыми МиГ-29КУБ.

Адмирал Кузнецов Источник изображения: iz.ru

За годы ремонта

«Адмирал Кузнецов» находится в ремонте с 2017 года. Изначально планировалось вернуть корабль в строй в 2022-м, однако сроки неоднократно переносились. В прошлом году в Объединенной судостроительной корпорации обещали, что корабль передадут флоту в 2024-м.

За время ремонта случилось несколько происшествий. В октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50. Авианосец получил повреждения от падения докового крана, но остался на плаву. Его отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода в Североморске, где он в дальнейшем проходил ремонт.

Справка «Известий» Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — флагман ВМФ России и Северного флота (СФ). Корабль был спущен на воду в 1985 году, в 1991-м вошел в состав СФ. В 1995 году нес боевую службу в Средиземном море. В 2007–2008 годах во главе отряда кораблей совершил поход в Атлантический океан и Средиземное море. В 2016–2017 годах в составе оперативного соединения кораблей в Средиземном море выполнял боевые задачи у берегов Сирии. Летчики авиагруппы выполнили более 400 боевых вылетов, поразив свыше 1,2 тыс. объектов террористов. После возвращения из похода корабль был отправлен на ремонт и модернизацию.

В декабре 2019-го на борту корабля начался пожар: во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. В результате погибли два человека, 14 пострадали. В конце 2022 года также сообщалось о пожаре, обошлось без пострадавших. В прошлом году доковый ремонт на подводной части корабля был завершен, и авианосец был выведен с доковой площадки и встал на место постоянного ремонта. Тогда же сообщалось, что для «Кузнецова» начали набирать экипаж.

В июле этого года ФСБ России сообщила о предотвращенном теракте на «Адмирале Кузнецове». По данным ведомства, в марте сотрудник украинских спецслужб через мессенджер вышел на россиянина, который проходил военную службу на авианосце. Он пытался склонить военнослужащего к теракту и обещал эвакуацию в Финляндию, однако тот обратился в компетентные органы.

Роман Крецул Богдан Степовой Владимир Матвеев