Только в июле армия РФ освободила девять населенных пунктов, потери украинцев исчисляются десятками тысяч

С начала июля Вооруженные силы России освободили девять населенных пунктов, а противник в боях только за последнюю неделю потерял более 5 тыс. военнослужащих и свыше 220 единиц техники. Эксперты отмечают, что российские войска оказывают сильное давление на украинские вооруженные формирования и владеют инициативой — это позволяет навязывать сражения на нужных нам направлениях и добиваться успеха. Тяжелое положение и постоянные провалы ВСУ толкают Украину и их западных союзников к мирным переговорам, отмечают специалисты.

Завладеть инициативой

По данным Минобороны РФ, в начале месяца группировка войск Север освободила село Степовая Новоселовка в Харьковской области, а в ДНР под контроль российских войск перешло Новопокровское. Это село находится в 13 км к северо-западу от Авдеевки. Всего в трех километрах к западу от него расположен важный логистический узел ВСУ — Новоселовка Первая.

С 13 по 19 июля подразделения группировки Север уничтожили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.

В зоне действия группировки «Запад» украинские формирования потеряли до 3920 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе двенадцать 155-мм гаубиц, произведённых в странах НАТО.

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— С начала месяца были освобождены девять населенных пунктов, — отметил доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Это хороший результат. Мы ломим, а противник вынужденно отдает территории. Они упорно цепляются, но воевать до последнего, как это было в Артемовске, уже не могут. У них осталось не так и много личного состава, чтобы его можно было сжечь в боях за какой-то населенный пункт. Их раньше часто спасало то, что они буквально забрасывали наши атаки, что называется, «пушечным мясом».

В том, что российская армия владеет инициативой, навязывая противнику свою волю, сомневаться не приходится, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы постоянно отодвигаем противника. Все бои в последние полгода идут по принципу вытеснения ВСУ, — отметил он. — Это позволяет нам сохранить людей и не нести большие потери. Кроме того, наши тактические успехи накапливаются, дают предпосылки для дальнейших успешных действий.

Одесские партизаны

Владислав Шурыгин также отметил, что в войсках противника наблюдаются признаки усталости.

— Их уже нельзя скрыть, — отметил он. — Усталость потому, что никто не хочет идти на фронт, давно нет добровольцев. Они отлично понимают, что воюют они в основном устаревшим оружием на устаревшей технике, на том, что им дадут на Западе.

Противник теряет опорные и населенные пункты: пока «процесс идет неравномерно, но сил у ВСУ становится все меньше», уверен военный эксперт Алексей Леонков.

— Везде идут интенсивные бои, но именно российская армия будет выбирать те участки линии боевого соприкосновения, где будем осуществлять прорыв, — отметил он. — Противник сейчас мечется, пытается предугадать, где мы начнем наступать, от спешки, непродуманности своих шагов и несогласованности несет большие потери. И эта цифра для украинских ТЦК-шников становится неподъемной. Потери сейчас в сутки составляют более 2 тыс. человек в среднем. И это только убитые. То есть рано или поздно все это закончится.

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Для ВСУ все находится в настолько подвешенном состоянии, что любое прекращение военной помощи или сокращение поставок личного состава через мобилизацию может привести к тому, что фронт начнет сыпаться, считает он.

— В последний месяц мы видим то, о чем раньше не могло идти и речи, — отметил Леонков. — Поступает информация, что в Одесской области народ восстает против ТЦК и чуть ли не ведет против них партизанские боевые действия. Растет и общее недовольство населения. Может произойти то, что конструкция под названием «украинская хунта» рухнет.

Запад меняет позицию

Провалы ВСУ и очевидный тупик в урегулировании конфликта, в который Запад завела поддержка Украины, толкают его на поиск решения. Не успел закончится первый «мирный» саммит по Украине, как его участники, включая даже Киев, заговорили о втором.

Конференция, прошедшая на швейцарском курорте Бюргеншток 15-16 июня, как и ожидалось, не увенчалась успехом. Из 160 приглашенных участие в ней приняли представители чуть более 90 стран. Итоговую резолюцию также поддержали не все — 80 стран из 92.

Мирный саммит по Украине в Швейцарии Источник изображения: Фото: Global Look Press/The Canadian Press

Многие участники конференции, включая страну-организатора Швейцарию, признали, что обсуждения без одной из сторон конфликта имеют мало веса.

Теперь же условия проведения саммита включают участие РФ, о чем публично заявил украинский лидер Владимир Зеленский, чей срок президентских полномочий, к слову, уже истек 20 мая. С этим условием согласны и в Берне.

В пресс-службе швейцарского МИД в ответе на вопрос «Известий» подчеркнули, что мирный процесс «немыслим без России». При этом официального приглашения или обращений по проведению второй международной конференции по Украине Москва не получала.

Неприемлемый подход

Второй «саммит мира» содержит подходы, неприемлемые для России и многих других государств, искренне заинтересованных в урегулировании конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее его заместитель Михаил Галузин подчеркивал, что Россия не станет участвовать в этом саммите из-за его «ультимативной и тупиковой» риторики — конференция по-прежнему игнорирует альтернативные предложения по урегулированию конфликта.

Их, в частности, огласил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ 14 июня. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Слева направо: президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Швейцария ожидает, что вторая конференция пройдет до президентских выборов в США, то есть до 5 ноября.

— Неудачи ВСУ привели к серьезному кризису среди тех стратегических планировщиков западной англо-американской империи, которые на протяжении десятилетий для формирования своих геополитических авантюр полагались на компьютерное моделирование, основанное на теории игр. Теперь они столкнулись с тем неприятным фактом, что математические модели, которые всегда генерировали крах России и победу НАТО, не основаны на реальности. Огромные разногласия, которые уже были очевидны до СВО, теперь невозможно игнорировать, — сказал «Известиям» канадский политолог Мэтт Эрет.

Кроме того, военные неудачи ВСУ заставляют Запад смотреть более реалистично на то, какой объем помощи действительно потребуется для победы Украины, добавил профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель.

Трамп продвигает урегулирование конфликта

На фоне неудач на поле боя Киеву приходится отказываться от собственных же ультиматумов. Сначала Владимир Зеленский после Бюргенштока подредактировал собственную «формулу мира». В интервью американской газете The Philadelphia Inquirer он определил новые условия, выполнение которых он бы счел «настоящей победой Украины». Среди них назвал сохранение украинской государственности, вступление в НАТО и ЕС, а также некую «сатисфакцию» от России для Киева, умолчав при этом о выходе на границы 1991 года.

Еще один ультиматум, по всей видимости, также будет пересмотрен. 20 июля в CNN сообщили, что Зеленский допустил возможность переговоров с Россией из-за сложной ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Ранее украинский лидер на законодательном уровне запретил переговоры с российской стороной.

Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) и кандидат в президенты США Дональд Трамп Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

19 июля Трамп созвонился с Зеленским, после чего заявил, что «как следующий президент Соединенных Штатов принесет мир во всем мире».

— Западные лидеры продолжают обманывать себя, полагая, что военная победа Украины все еще возможна, несмотря на вопиющую нехватку живой силы и боеприпасов, а также резкое падение морального духа украинцев, — рассказал «Известиям» профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

По его словам, поддержка этой жесткой позиции во всем мире ослабевает.

Богдан Степовой

Анастасия Костина