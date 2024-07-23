В НАТО привели в состояние повышенной готовности более 500 тысяч военных

Американские военные во время учения НАТО в Румынии.

НАТО: более 500 тысяч военных блока находятся в состоянии повышенной готовности

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Свыше 500 тысяч военнослужащих стран НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, начиная с 2014 года, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла в эфире CNN.

"С 2014 года НАТО претерпело самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение. <...> Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", – приводит ее слова Life.ru.

Ранее СМИ сообщали, что силы специального назначения НАТО, которые сейчас находятся на Украине, могут стать регулярными войсками.

Радио Sputnik писало, что в США волнуются за будущее НАТО из-за разногласий по Украине.