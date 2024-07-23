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ТАСС

Песков заявил, что до выборов США многое может поменяться

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ POOL/ ТАСС

Кремль будет следить за ситуацией вокруг выборов в Соединенных Штатах, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Кремль будет следить за ситуацией вокруг выборов в США, но считает приоритетом не их результаты, а достижение целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot, комментируя выход нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки.

"До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас - достижение целей СВО, а не результаты выборов в США", - сказал представитель Кремля.

Ранее Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на пост президента. В своем заявлении он выразил уверенность, что так будет лучше "для партии и страны". При этом Байден останется исполнять президентские обязанности до конца срока. 

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