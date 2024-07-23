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Китай и Россия потихоньку создают конкурента НАТО (Bloomberg, США)

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Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Источник изображения: © POOL

Bloomberg: ШОС стала крупнейшей в мире организацией в области безопасности

На прошедшем саммите Шанхайской организации сотрудничества страны-участницы обозначили свои геополитические замыслы, пишет Bloomberg. В США призывают к осторожности: ШОС крепнет и может со временем отлучить крупные страны от мирового порядка, возглавляемого Западом.

В июле состоялась одна важная встреча крупных геополитических игроков в столице страны-основателя объединяющего их альянса. Нет, я не говорю о вашингтонском саммите НАТО, посвященном 75-й годовщине ее появления. Другим крупным альянсом в области безопасности стала Шанхайская организация сотрудничества. Встреча ее участников произошла в столице Казахстана, энергетического гиганта и члена-основателя ШОС.

На Западе не уделяют особого внимания ШОС, которая появилась 30 лет назад усилиями так называемой Шанхайской пятерки в составе Китая, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Вскоре к ней присоединился и Узбекистан, а в 2017 году — Индия и Пакистан. Иран стал членом ШОС в 2023 году, следующая на очереди — Белоруссия. Также организация имеет 14 “партнеров по диалогу” в Азии и на Ближнем Востоке, включая члена НАТО Турцию.

Как США с союзниками-демократами должны вести себя с этим растущим альянсом густонаселенных и могущественных стран? В некотором смысле ШОС — это альтернативная версия НАТО. С точки зрения численности населения и географического охвата, ШОС является крупнейшей в мире организацией в области безопасности и обороны. Она занимает 80% Евразийского континента, а на ее членов приходится 40% населения земного шара и более 30% мирового ВВП.

На бумаге НАТО выглядит сильнее: более половины мирового ВВП на 32 страны-члена, а по территориальному показателю она сопоставима с ШОС. Общие расходы стран НАТО на оборону составляют около 1,2 триллиона долларов, тогда как у ШОС — вдвое меньше. А вот амбиции у последней куда как серьезнее. На саммите в Астане Путин заявил, что эта модель “стремится заменить устаревшие евроцентрические и евроатлантические концепции, приносящие односторонние выгоды лишь отдельным странам”. Китайский лидер Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Пекин и Москва “должны продолжать поддерживать первоначальное стремление к дружбе на протяжении многих поколений”. Несомненно, сердцем ШОС является именно ось Москва – Пекин.

Тем не менее, у альянса есть серьезные недостатки, в том числе отсутствие некоторых основных организационных элементов, присущих НАТО. Наиболее очевидным представляется отсутствие обязательств по коллективной обороне, аналогичных пятой статье Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена есть нападение на всех. Пока что единственной четко сформулированной позицией ШОС в области безопасности является сотрудничество в борьбе с терроризмом, что, как выяснил Запад, представляет собой в лучшем случае достаточно аморфную задачу.

Кроме того, вряд ли среди государств-членов ШОС существует общее согласие по вопросам безопасности. Например, у Китая и Индии есть территориальные споры в Гималаях, а с Пакистаном последняя постоянно находится на грани войны, причем обе страны обладают ядерным оружием. Некоторые члены испытывают к организации явно двойственное отношение: премьер-министр Индии Нарендра Моди не присутствовал на саммите в Астане, отправив вместо себя министра иностранных дел. Да, у стран НАТО есть культурные, исторические и языковые различия, но разногласия между ее членами меркнут по сравнению с вызовами, возникающими перед ШОС.

Так стоит ли сильно беспокоиться демократическому альянсу? В геополитических амбициях ШОС действительно выделяются два момента. Во-первых, она является стабильной платформой для Китая и России, позволяющей легитимизировать и расширять их автократические системы. Размять геополитические мускулы Пекину и Москве могут помочь военные учения с участием нескольких государств, соглашения о сотрудничестве в области технологий и другие связи. Очевидным примером служит Китай, который под эгидой ШОС открыто оказывает военную поддержку России в конфликте с Украиной, что может решающим образом склонить чашу весов в пользу Путина.

Вторая из главных забот Запада заключается в способности Москвы и Пекина использовать ШОС для отлучения крупных стран от провозглашенного США мирового порядка. Первыми в этом списке значатся Турция и Саудовская Аравия: последняя в настоящее время является партнером по диалогу, но стремится к полноправному членству в ШОС. А если позволить доминирующему игроку на Ближнем Востоке и второму по величине военному контингенту НАТО еще сильнее втянуться в орбиту влияния Китая и России, последствия могут оказаться катастрофическими.

НАТО следует уделять более пристальное внимание растущему влиянию, экономическому и военному потенциалу и амбициям Шанхайской группы. Важно проводить много дипломатических мероприятий, визитов на высоком уровне, совместных военных учений и обменов оборонными технологиями с дружественными странами, на присоединение которых рассчитывают КНР и Россия. ШОС не станет официальным соперником трансатлантического блока как минимум до тех пор, пока США с союзниками помнят об осторожности.

Автор: Джеймс Ставридис (James Stavridis).

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