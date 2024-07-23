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Интерфакс-АВН

Глава Госпогранкомитета Белоруссии заявил, что обстановка на южных рубежах страны остается "сложной и напряженной"

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Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу в Гомельской области, 2023 год
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу в Гомельской области, 2023 год.
Источник изображения: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Глава Госпогранкомитета Белоруссии: со стороны Украины на границе создаются минные заграждения

Глава Госпогранкомитета Белоруссии: высока "плотность" полетов с разведывательными целями беспилотных аппаратов на стороне Украины.

Глава Госпогранкомитета Белоруссии: при этом значительно сократились провокации на государственной границе с Украиной.

Минск. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Обстановка на южных рубежах Белоруссии остается сложной и напряженной, заявил в интервью телеканалу ОНТ глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов.

"Обстановка на южных рубежах нашего государства остается сложной и напряженной. Это понятно, потому что на территории сопредельной Украины ведутся боевые действия", - отметил он.

Глава ГПК вспомнил недавнее служебное совещание с силовым блоком, которое провел президент страны Александр Лукашенко, "где четко и конкретно были уточнены задачи по состоянию на текущее время".

"Что касается детально обстановки, я скажу, что она сложная, напряженная. Сопредельная сторона усиливается минно-взрывными заграждениями. Продолжаются мероприятия разведки, в том числе плотность полета беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Молостов.

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Страны
Белоруссия
Украина
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