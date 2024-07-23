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ТАСС

В Киеве заявили о прибытии на Украину комплекса ПВО Patriot из ФРГ

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Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев хотел бы получить больше

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну прибыл комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Германии.

"Сейчас мы уже можем сказать - есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл на Украину. Я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Вместе с тем, он сразу упомянул, что Киев хотел бы получить больше. "Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита", - добавил он.

5 июля посол ФРГ на Украине Мартин Егер также заявил, что Германия передала Украине третий комплекс ПВО Patriot.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на комплексах Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще 5-7 установок, но в начале апреля Зеленский заявил, что "Украине желательно иметь 25 систем Patriot". 8 июня он также сказал, что Киев достиг договоренностей со странами Запада по поставкам дополнительных систем ПВО. По его словам, "некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть - ближе к осени".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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