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ТАСС

Зеленский признал, что ситуация с потерями в ВСУ становится все хуже

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

При этом президент Украины отказался назвать точное число погибших

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно меняется не в лучшую сторону.

"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день <...>, и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится", - сказал он интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Зеленский отказался назвать точное число погибших. Он также не смог четко ответить на вопрос, сколько еще ВСУ смогут продержаться при таких потерях. "Это зависит, прежде всего, от морального духа военных, это зависит от морального духа народа, который работает ради того, чтобы у военных была зарплата, и это зависит от единства между военными и гражданскими на Украине, и это зависит от единства Запада", - заявил он.

При этом Зеленский сам ранее признавал, что мобилизация в стране расколола общество на гражданских и военных.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. При этом подлежащие призыву мужчины стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

5 июня президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что безвозвратные и санитарные потери украинской армии в месяц составляют примерно 50 тыс. человек. По его мнению, мобилизация на Украине не решает проблему нехватки живой силы, поскольку она вся идет на восполнение потерь, а США настаивают на снижении возраста призыва до 18 лет. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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