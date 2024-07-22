«Разрабатываем новые молекулы»: США развивают взрывчатые вещества и метательные заряды

Источник изображения: topwar.ru
Компания Ordnance Systems Inc. (OSI, подразделение BAE Systems) является подрядчиком армии США по поставке боеприпасов, выпуская их на двух заводах – Холстон в штате Теннесси и Рэдфорд в Вирджинии.
Как пояснили в руководстве компании изданию EDR Magazine, в 2023 году отгрузка артснарядов в адрес Пентагона возросла в два раза. При этом продолжается модернизация и увеличение мощности обоих заводов по выпуску как метательных зарядов, так и взрывчатых веществ, причем данный процесс запланирован на 4 года. Так, последние 15 лет в Рэдфорде не производились пороховые заряды, однако менее чем за год уже поставлено свыше 900 тонн этого продукта.
Компания выпускает ВВ – гексоген и октоген, с последнего времени – также нитротриазолон и триаминотринитробензол:
Изготавливаются компоненты ракетного топлива, в том числе нитроцеллюлоза, для производства которой в текущем году заработает совершенно новый завод. Выпускается нитроглицерин, полный спектр одно- и многоосновных порохов на базе растворителей для артиллерии. Производится линейка высокоэффективных порохов, не содержащих растворителей, которые используются в двигателях тактических ракет.
Источник изображения: topwar.ru
OSI также активно занимается исследованиями:
Так, ведется создание продукта, способного заменить тротил; производится экструдируемое двухосновное топливо, увеличивающее дальность полета ракет; выпускается семейство новых порохов, в которых используются нитраминовые ВВ.
- поясняют в компании.
При этом разработчик, развивая экструдируемые материалы с двойной основой для артснарядов с реактивным приводом, стремится не допустить повышенного износа ствола.