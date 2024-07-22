Войти
Военное обозрение

«Разрабатываем новые молекулы»: США развивают взрывчатые вещества и метательные заряды

146
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Компания Ordnance Systems Inc. (OSI, подразделение BAE Systems) является подрядчиком армии США по поставке боеприпасов, выпуская их на двух заводах – Холстон в штате Теннесси и Рэдфорд в Вирджинии.

Как пояснили в руководстве компании изданию EDR Magazine, в 2023 году отгрузка артснарядов в адрес Пентагона возросла в два раза. При этом продолжается модернизация и увеличение мощности обоих заводов по выпуску как метательных зарядов, так и взрывчатых веществ, причем данный процесс запланирован на 4 года. Так, последние 15 лет в Рэдфорде не производились пороховые заряды, однако менее чем за год уже поставлено свыше 900 тонн этого продукта.

Компания выпускает ВВ – гексоген и октоген, с последнего времени – также нитротриазолон и триаминотринитробензол:

Мы делаем это в масштабах, не имеющих аналогов в мире.

Изготавливаются компоненты ракетного топлива, в том числе нитроцеллюлоза, для производства которой в текущем году заработает совершенно новый завод. Выпускается нитроглицерин, полный спектр одно- и многоосновных порохов на базе растворителей для артиллерии. Производится линейка высокоэффективных порохов, не содержащих растворителей, которые используются в двигателях тактических ракет.

Источник изображения: topwar.ru

OSI также активно занимается исследованиями:

Мы добились огромного успеха с современными ВВ и современными порохами, способными повысить дальность работы артиллерии до более чем 50 км. Наши химики-синтетики разрабатывают новые молекулы.

Так, ведется создание продукта, способного заменить тротил; производится экструдируемое двухосновное топливо, увеличивающее дальность полета ракет; выпускается семейство новых порохов, в которых используются нитраминовые ВВ.

Мы добавляем мощь и наблюдаем повышение энергетических характеристик на 10-15% [по сравнению с октогеном] в этих экструдируемых составах на основе азота, увеличивая дальность и боевую эффективность артиллерии и тактических ракет

- поясняют в компании.

При этом разработчик, развивая экструдируемые материалы с двойной основой для артснарядов с реактивным приводом, стремится не допустить повышенного износа ствола.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
BAE Systems
Похожие новости
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
15.11.2006
Есть только "МиГ"
03.11.2006
Американские производители вооружений прогнозируют сокращение бюджета Пентагона
13.10.2006
Роспром может объявить конкурс на поставку комплектующих к двигателю SaM-146
21.09.2006
Европейский аэрокосмос идет в Россию
18.08.2006
В США создан робокатер для борьбы с террористами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу