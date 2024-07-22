«Разрабатываем новые молекулы»: США развивают взрывчатые вещества и метательные заряды

Источник изображения: topwar.ru

Компания Ordnance Systems Inc. (OSI, подразделение BAE Systems) является подрядчиком армии США по поставке боеприпасов, выпуская их на двух заводах – Холстон в штате Теннесси и Рэдфорд в Вирджинии.

Как пояснили в руководстве компании изданию EDR Magazine, в 2023 году отгрузка артснарядов в адрес Пентагона возросла в два раза. При этом продолжается модернизация и увеличение мощности обоих заводов по выпуску как метательных зарядов, так и взрывчатых веществ, причем данный процесс запланирован на 4 года. Так, последние 15 лет в Рэдфорде не производились пороховые заряды, однако менее чем за год уже поставлено свыше 900 тонн этого продукта.

Компания выпускает ВВ – гексоген и октоген, с последнего времени – также нитротриазолон и триаминотринитробензол:

Мы делаем это в масштабах, не имеющих аналогов в мире.

Изготавливаются компоненты ракетного топлива, в том числе нитроцеллюлоза, для производства которой в текущем году заработает совершенно новый завод. Выпускается нитроглицерин, полный спектр одно- и многоосновных порохов на базе растворителей для артиллерии. Производится линейка высокоэффективных порохов, не содержащих растворителей, которые используются в двигателях тактических ракет.

Источник изображения: topwar.ru

OSI также активно занимается исследованиями:

Мы добились огромного успеха с современными ВВ и современными порохами, способными повысить дальность работы артиллерии до более чем 50 км. Наши химики-синтетики разрабатывают новые молекулы.

Так, ведется создание продукта, способного заменить тротил; производится экструдируемое двухосновное топливо, увеличивающее дальность полета ракет; выпускается семейство новых порохов, в которых используются нитраминовые ВВ.

Мы добавляем мощь и наблюдаем повышение энергетических характеристик на 10-15% [по сравнению с октогеном] в этих экструдируемых составах на основе азота, увеличивая дальность и боевую эффективность артиллерии и тактических ракет

- поясняют в компании.

При этом разработчик, развивая экструдируемые материалы с двойной основой для артснарядов с реактивным приводом, стремится не допустить повышенного износа ствола.