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ТАСС

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Jacob King/ Pool Photo via AP

Президент Украины отметил, что будет готов говорить с партнерами с представителями России в случае готовности плана и Москвы к этому

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров.

"На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин - какая разница", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. "Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины - ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает", - добавил он.

15 июля Зеленский сказал, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".

Вместе с тем, Путин указывал, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, "с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отмечал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг. 

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Путин Владимир
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