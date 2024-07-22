Войти
Военное обозрение

Скорость, скрытность и дальность: американский генерал обозначил характеристики самолёта шестого поколения

154
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По мнению западных экспертов, история авиации насчитывает пять поколений истребителей, начиная от дозвукового F-86 Sabre, появившегося после Второй мировой войны, и заканчивая нынешним малозаметным истребителем F-35. При этом по всему миру ведутся работы над созданием самолета, который можно будет отнести к новому, шестому поколению.

Он должен быть быстрым и высотным. С длительным временем полета. Как можно более скрытным не только на частоте радара, но и в инфракрасном спектре

- полагает американский генерал Клинт Хиноте, бывший заместитель начальника штаба ВВС.

По словам Хизер Пенни, отставного пилота F-16, скорость, скрытность и дальность будут одними из важнейших характеристик истребителя 6-го поколения, особенно если ему предстоит действовать над Тихим океаном, чтобы, преодолевая большие расстояния, входить в воздушное пространство, контролируемое Китаем.

Как пояснил Хиноте, самолеты 5-го поколения, такие как F-22 и F-35, разрабатывались для работы на европейском ТВД и требования к ним формировались сразу после окончания Холодной войны. Они имеют небольшую дальность полета, так как должны были действовать в условиях насыщенности ТВД сотнями взлетно-посадочных полос.

Это не имеет смысла на Тихом океане, где имеется всего несколько ВПП. Новый самолет должен быть способен поддерживать связь, не выдавая своего местоположения, и нести большую полезную нагрузку

- считает генерал, полагая, что это позволит завоевать превосходство в воздухе.

По мнению Пенни, решающее значение будет иметь стойкое малозаметное покрытие: ранние версии технологии «стелс», использовавшейся на таких самолетах как F-117A Nighthawk и B-2 Spirit, являются хрупкими и сложными в обслуживании.

Источник изображения: topwar.ru

Хиноте считает, что перспективный самолет, разрабатываемый в рамках программы NGAD, не будет отличаться высокой маневренностью:

F-22 может достигать ранее невиданного угла атаки. Как и Су-57. Но я не думаю, что это необходимо для обеспечения превосходства в воздухе на Тихом океане.

Как поясняют в ВВС США, к 1-му поколению истребителей, появившихся после Второй мировой войны, относились реактивные самолеты со стреловидным крылом, такие как F-86 Sabre, но они характеризовались дозвуковыми скоростями и имели на вооружение лишь пулеметы.

Преодоление сверхзвукового барьера ознаменовало переход ко 2-му поколению. К нему относились такие машины как F-104 Starfighter, которые могли развивать скорость 1 и даже 2 Маха и нести бортовой радар и ракеты класса «воздух-воздух».

К 3-му поколению принадлежал истребитель F-4 Phantom времен Вьетнамской войны, оснащенный передовыми РЛС и улучшенными УРВВ, которые могут поражать неприятеля за пределами видимости.

После этого появились истребители 4-го поколения F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-18 Hornet, которые могут маневрировать на высоких перегрузках, использовать цифровые каналы передачи данных для обмена информацией, отслеживать несколько целей и наносить удары по наземным объектам с помощью лазеров или GPS-наведения.

Самолеты 5-го поколения, такие как F-22 и F-35, обладают, как отметили в ВВС, скрытностью, улучшенными возможностями самообороны, обнаружения и постановки помех, интегрированной авионикой и многими другими продвинутыми характеристиками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
F-104
F-117
F-15
F-16
F-18
F-22
F-35
F-4
ПАК ФА
Похожие новости
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
28.12.2011
Машин все меньше, они все старше — часть I
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
02.06.2009
Авиарынок: многоцелевые тактические истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу