Скорость, скрытность и дальность: американский генерал обозначил характеристики самолёта шестого поколения

Источник изображения: topwar.ru

По мнению западных экспертов, история авиации насчитывает пять поколений истребителей, начиная от дозвукового F-86 Sabre, появившегося после Второй мировой войны, и заканчивая нынешним малозаметным истребителем F-35. При этом по всему миру ведутся работы над созданием самолета, который можно будет отнести к новому, шестому поколению.

Он должен быть быстрым и высотным. С длительным временем полета. Как можно более скрытным не только на частоте радара, но и в инфракрасном спектре

- полагает американский генерал Клинт Хиноте, бывший заместитель начальника штаба ВВС.

По словам Хизер Пенни, отставного пилота F-16, скорость, скрытность и дальность будут одними из важнейших характеристик истребителя 6-го поколения, особенно если ему предстоит действовать над Тихим океаном, чтобы, преодолевая большие расстояния, входить в воздушное пространство, контролируемое Китаем.

Как пояснил Хиноте, самолеты 5-го поколения, такие как F-22 и F-35, разрабатывались для работы на европейском ТВД и требования к ним формировались сразу после окончания Холодной войны. Они имеют небольшую дальность полета, так как должны были действовать в условиях насыщенности ТВД сотнями взлетно-посадочных полос.

Это не имеет смысла на Тихом океане, где имеется всего несколько ВПП. Новый самолет должен быть способен поддерживать связь, не выдавая своего местоположения, и нести большую полезную нагрузку

- считает генерал, полагая, что это позволит завоевать превосходство в воздухе.

По мнению Пенни, решающее значение будет иметь стойкое малозаметное покрытие: ранние версии технологии «стелс», использовавшейся на таких самолетах как F-117A Nighthawk и B-2 Spirit, являются хрупкими и сложными в обслуживании.

Источник изображения: topwar.ru

Хиноте считает, что перспективный самолет, разрабатываемый в рамках программы NGAD, не будет отличаться высокой маневренностью:

F-22 может достигать ранее невиданного угла атаки. Как и Су-57. Но я не думаю, что это необходимо для обеспечения превосходства в воздухе на Тихом океане.

Как поясняют в ВВС США, к 1-му поколению истребителей, появившихся после Второй мировой войны, относились реактивные самолеты со стреловидным крылом, такие как F-86 Sabre, но они характеризовались дозвуковыми скоростями и имели на вооружение лишь пулеметы.

Преодоление сверхзвукового барьера ознаменовало переход ко 2-му поколению. К нему относились такие машины как F-104 Starfighter, которые могли развивать скорость 1 и даже 2 Маха и нести бортовой радар и ракеты класса «воздух-воздух».

К 3-му поколению принадлежал истребитель F-4 Phantom времен Вьетнамской войны, оснащенный передовыми РЛС и улучшенными УРВВ, которые могут поражать неприятеля за пределами видимости.

После этого появились истребители 4-го поколения F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-18 Hornet, которые могут маневрировать на высоких перегрузках, использовать цифровые каналы передачи данных для обмена информацией, отслеживать несколько целей и наносить удары по наземным объектам с помощью лазеров или GPS-наведения.

Самолеты 5-го поколения, такие как F-22 и F-35, обладают, как отметили в ВВС, скрытностью, улучшенными возможностями самообороны, обнаружения и постановки помех, интегрированной авионикой и многими другими продвинутыми характеристиками.