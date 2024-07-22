Сербия закупила партию бронетранспортёров БТР-80А из наличия венгерской армии

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Сербия закупила у Венгрии российские бронетранспортеры БТР-80А, речь идет о 66 машинах из наличия венгерской армии. Об этом сообщает польское издание Defence24.

На сегодняшний день Сербия получила 50 бронетранспортеров БТР-80А российского производства, поставленных в июне 2024 года, еще 16 машин будут поставлены к концу этого месяца. Вся бронетехника перед поступлением на вооружение сербской армии пройдет ремонт и модернизацию с целью повышения защиты экипажа и огневой мощи. Подробности подписанного соглашения не раскрываются.

Впервые о продаже сербам данных бронетранспортеров заговорили в феврале этого года. Изначально речь шла о всего 26 машинах из наличия венгерской армии, на вооружении которой стояло порядка 120 БТР-80А. Данная техника была получена Венгрией в счет госдолга СССР в период с 1996 по 1999 года. Хотя часть техники в 2006–2010-х годах прошла модернизацию, на сегодняшний день российские БТР-80А не считаются соответствующими требованиям ВС Венгрии на перспективу.

Ранее было заявлено, что венгры приступили к замене парка боевой техники, приняв решение отказаться от техники советского образца, заменив ее западной стандарта НАТО. Венгерская армия переходит на боевые машины KF41 Linx немецкой компании Rheinmetall, распродавая бронетранспортеры БТР-80А.

Кстати, у венгров еще имеются БРДМ-2 и БРДМ-2М, боевые машины пехоты М-80 и М80AB1, БТР-50, бронемашины МТ-ЛБ и другая советская техника, которую хотела бы получить Украина. Вот только Киеву венгры технику не продают.