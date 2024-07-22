«Проект F/A-XX может рухнуть»: разработка нового палубного истребителя ВМС США под угрозой свёртывания

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Новый самолет F/A-XX призван заменить F/A-18 Hornet, который используется на американских авианосцах и подлежит списанию из-за своего устаревания. Однако возникала угроза свертывания разработки нового палубного истребителя из-за бюджетных затруднений.

ВМС США столкнулись с серьезным кризисом: проект F/A-XX может рухнуть

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

Военный комитет Сената намерен сократить размер средств, выделяемых на программу F/A-XX, на 90%, урезав её в 2025 финансовом году до $54 млн. Аналогичные риски затронули и проект создания другого перспективного самолета NGAD. Перераспределение средств вызвано смещением приоритета на закупку и модернизацию F-35, который должен взять на себя основную тяжесть борьбы с Китаем на Тихом океане.

Мы продолжаем разработку концепта конструкции для обоих проектов. Мы хотим выбрать наиболее правильную концепцию, и нам также необходимо учитывать затраты

- пояснил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

NGAD, позиционируемый как истребитель шестого поколения, оказался слишком дорогим. В настоящее время предполагается, что цена самолета составит около $300 млн. Между тем было поставлено условие, что стоимость NGAD должна быть в три раза ниже и сопоставима с F-35.